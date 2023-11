Nicht mit Figo: Polizeihund schnappt flüchtenden Dieb

Oberhausen. Kurioser Einsatz in Oberhausen: Ein mutmaßlicher Dieb schläft in seinem Auto. Als die Polizei ihn weckt, flüchtet er – Hund Figo schreitet ein.

Kurioser Einsatz für die Polizei Oberhausen: Sie hat einen mutmaßlichen Autodieb gefasst – der in seinem Diebesgut seelenruhig schlummerte. Dass er erst von Polizisten aus dem Schaf gerissen und dann auch noch von einem Polizeihund auf der Flucht gestellt wird, hatte er wohl nicht gedacht, als er es sich in dem roten Renault Clio auf einem Parkplatz gemütlich gemacht hatte.

Die Polizei berichtet, in der Nacht zu Montag (6. November) gegen 2 Uhr den Kleinwagen kontrolliert zu haben. Die Scheiben des Fahrzeugs waren demnach beschlagen, augenscheinlich schlief eine Person in dem Wagen. Die Einsatzkräfte prüften das Kennzeichen, und siehe da: Der Wagen wurde bereits am 3. November als gestohlen gemeldet.

Polizeihund Figo beißt zu

„Erst als die Beamten an der Tür standen, bemerkte der Schlafende die Polizisten und schreckte aufgeregt hoch“, heißt es im Bericht der Polizei. Er habe sich in Ausreden verstrickt und sich mehreren Anweisungen der Polizisten verweigert. Stattdessen stieg er aus und versuchte zu flüchten.

Aber nicht mit Figo: Die Beamten hatten dem 39-jährigen Mann laut Polizeibericht den Einsatz des Diensthundes angedroht. Dementsprechend tat der Hund das, wozu er ausgebildet wurde: Er verhinderte die Flucht des Mannes durch einen Biss in den linken Unterarm.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und ließen ihn vorsorglich ins Krankenhaus bringen. Nun laufen die Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen