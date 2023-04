„New Stages“-Festival holt Südosteuropa nach Oberhausen

Balkankrieg? Bärtige Kämpfer in Tarnanzügen? Der Serbe Demjan Duran und Gina Penzkofer zelebrieren in „Turbovolk 3000“ die bunte Seite eines anderen Patriotismus.

Oberhausen. Vom 20. bis 23. April präsentiert das Theater Oberhausen Bühnen-Talente von Bosnien bis Zypern in szenischen Skizzen und großen Gastspielen.

Mit einer überschwänglichen Ode an Lepa Brena, den ex-jugoslawischen Super-Popstar – gleichermaßen gefeiert von Bosniern und Montenegrinern, Serben und Kroaten – eröffnet das Theater Oberhausen am Donnerstag, 20. April, sein erstes internationales Festival an der Seite des Goethe-Instituts: „New Stages South East“ macht bis Sonntag, 23. April, bekannt mit jungen Autoren, Sängerinnen und Darstellern – von der griechischen Dragpersona Thanos Papadogiannis bis zur kämpferischen Romni Alina Serban.

Vom Samstags-Stadtfrühstück bis zur spätabendlichen Party

Der für seine Kleinst-Nationalismen und ethnischen Konflikte berüchtigte Balkan zeigt sich am Will-Quadflieg-Platz bunt, wildbewegt und mit entschiedenem Drang in die Mitte Europas. Vom Samstags-Stadtfrühstück im Theaterhof bis zur spätabendlichen Party erlebt das Publikum neben einigen großen und ausgefeilten Produktionen auch mehrsprachige Lesungen und etliche „Werkstatt-Inszenierungen“ (also halbstündige Appetithappen, entstanden in nur jeweils anderthalb Probentagen).

Tagestickets gibt’s für 5 Euro, die großen Shows kosten 15 bis 20 Euro, Theaterkasse, 0208 8578 184, per Mail an service@theater-oberhausen.de

