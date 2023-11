New Model Army reisen zum Konzertgewitter nach Oberhausen

New Model Army zieht es auf ihre „Unbroken Tour 2024“. In der Turbinenhalle Oberhausen spielen die Briten eines der wenigen Konzerte im Westen.

Oberhausen. New Model Army bespaßen bald Oberhausen. Ihr „Vagabonds“ kennen Fans besonders aus dem Altenberg. Das Konzert spielen die Briten aber woanders.

Dass für ihr Album „Thunder and Consolation“ vor 34 Jahren in Deutschland sogar eine Goldene Schallplatte funkelte, ist für Fans von New Model Army in Oberhausen höchstens eine Randnotiz. Der auf der Alternative-Rockscheibe enthaltene Kultsong „Vagabonds“ ließ nicht nur die Augen von Plattenspieler- und CD-Player-Besitzern glänzen, sondern untermalte im Zentrum Altenberg ein bis heute waches Ritual.

Fans wissen, sobald beim üppigen Intro die Geigenklänge an Tempo zulegen, bildet sich auf der Tanzfläche der Altenberger Kreisel. Arm in Arm eingehakt wird im Rudel getanzt. Diese Darbietung ist am Dienstag, 26. März 2024, in Oberhausen sogar im Beisein der leibhaftigen Band möglich. Allerdings an einem anderen Ort.

New Model Army: Mischung aus Rock, Punk, New Wave und Folk

In der Turbinenhalle werden Sänger Justin Sullivan, Bassist Ceri Monger, Keyboarder und Gitarrist Dean White und Schlagzeuger Michael Dean die Konserven-Performance vom DJ-Pult in eine Live-Sause transformieren. Ein bisschen Rock, ein wenig Punk, etwas Folk und New Wave - fertig ist der sehr markante Sound der Band aus der zentralenglischen Großstadt Bradford.

Songs wie „51st State“, „Purity“, „The Hunt“ und „Green and Grey“ dürften nicht nur Fans bekannt sein. Seit mehr als 40 Jahren ist die Gruppe unterwegs - mit wechselnder Besetzung.

New Model Army: Nur wenige Konzert-Termine in der Umgebung

New Model Army werden in Oberhausen die etwas kleinere Turbinenhalle 2 bespielen. 1800 Fans finden hier Platz. Das Konzert der „Unbroken Tour 2024“ startet im Lipperfeld 23 um 20 Uhr. Der Vorverkauf startet an diesem Freitag, 3. November 2023. Die Tour ist nach am 26. Januar 2024 erscheinenden 16. Studioalbum „Unbroken“ benannt.

Die Briten spielen in Nordrhein-Westfalen sonst nur noch am 21. März 2024 in der Fabrik in Coesfeld. Schon am 16. Dezember 2023 sind New Model Army im Kölner Palladium zu Gast. Dieses Konzert ist allerdings bereits ausverkauft. Für weitere Konzerte in der Umgebung müssten Fans schon nach Amsterdam (17. Dezember 2023) oder Frankfurt am Main (22. März 2024) reisen.

Weitere Konzerte in Oberhausen:

-> "Bumsbar"-Sänger Ikke Hüftgold kommt doch nach Oberhausen

-> Ice Cube in Oberhausen - Megastar rappt mit Star-Begleitung

-> Riverdance: So verändert sich die Tanzshow nach 25 Jahren

-> Ben Zucker in Oberhausen: Die Reibeisenstimme kehrt zurück

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen