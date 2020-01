Zeugen gesucht Neun Taschendiebstähle in nur zwei Tagen in Oberhausen

Oberhausen. Die Polizei sucht Zeugen für jüngste Taschendiebstähle in Oberhausen. Tatorte sind Sterkrade, die Stadtmitte und das Centro.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neun Taschendiebstähle in nur zwei Tagen in Oberhausen

Zu neun Taschendiebstählen kam es in nur zwei Tagen in Oberhausen - in allen Fällen wurden Frauen beraubt. Tatorte waren Sterkrade, Stadtmitte und das Centro.

In der Zeit vom 10 bis 11. Januar hat die Polizei neun Anzeigen wegen Taschendiebstahls aufgenommen:

Am Freitag, 10. Juni, zwischen 12 und 13.30 Uhr wurde einer Frau (32) im Bereich Centro die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche entwendet. Kurz danach zwischen 13.30 und 13.45 Uhr wurde das Portemonnaie einer Frau (56) beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße aus der Handtasche entwendet. Zwischen 13.50 und 14 Uhr wurde dann einer 81-Jährigen nach dem Einkauf beim Beladen des Autos in der Nähe der Bahnhofstraße das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Am Willy-Brandt-Platz in Stadtmitte stahlen Unbekannte zwischen 14 und 14.15 Uhr Bargeld, Busticket und Personaldokumente einer Frau (62) aus der Umhängetasche.

Geld aus Handtaschen und Rucksack gestohlen

Am Samstag ging es in Sterkrade weiter: Von 11.20 bis 11.30 Uhr wurde die Geldbörse einer Frau (69) im Bereich Bahnhofstraße aus der Handtasche entwendet. Ebenfalls im Bereich Bahnhofstraße kam es zwischen 12.10 und 12.30 Uhr zu einem Diebstahl. Hier war es wieder die Geldbörse aus der Handtasche einer Frau (65). Im Centro bemerkte eine Frau (45), die aus Hamm angereist war, den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche. Der Diebstahl geschah wahrscheinlich in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr. Von circa 14 bis 15.30 Uhr schlugen die Taschendiebe in einem Einkaufszentrum in der Oberhausener Innenstadt zu und stahlen auch hier eine Geldbörse aus einer Handtasche einer Frau (52). Vermutlich in einem Bekleidungsgeschäft am Centro wurde einer Frau (35) zwischen 17 und 17.30 Uhr die Geldbörse aus ihrem Rucksack gestohlen.

Zeugen bitte melden

Zeugen, die zu den einzelnen Fällen sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei in Oberhausen.