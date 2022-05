Neun Oberhausener Schulen erhalten neue Luftfilteranlagen

Um sauberere Luft in Schulmensen zu gewährleisten, wurden 616.000 Euro Fördermittel für neue Luftfilteranlagen an Oberhausener Schulen bewilligt. (Symbolbild)

Oberhausen. 616.000 Euro Zuschuss erhalten neun Oberhausener Schulen für eine bessere Belüftung. Das Infektionsrisiko in Innenräumen soll gesenkt werden.

Gute Nachrichten für Oberhausener Schulen: 616.000 Euro Fördermittel für neue Luftfilteranlagen sollen noch in diesem Jahr für sauberere Luft an Schulen sorgen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bewilligte einen Antrag der Servicebetriebe Oberhausen (SBO), wodurch sich neun Oberhausener Schulen über stationäre Lüftungsanlagen freuen können. Insgesamt werden die Kosten für die Installation der Luftfilter auf 770.000 Euro geschätzt, rund 80 Prozent der Kosten sind durch die Förderung abgedeckt.

Neun Mensa, eine Aula und ein Gymnastikraum werden ausgestattet

Die SBO hatten den Antrag bereits im September 2021 gestellt, jetzt steht fest, dass sowohl der Neueinbau von Lüftungsanlagen, als auch die Aufrüstung unzureichender Belüftungssituationen gefördert werden. Die Stadt Oberhausen entschied sich dafür, neun Mensen, eine Aula und einen Gymnastikraum an Oberhausener Schulen mit den neuen Lüftungsanlagen auszustatten. Bis zum 31. Dezember 2022 müssen die Baumaßnahmen laut der Förderrichtlinie abgeschlossen werden.

Der Beigeordnete für Schule, Jürgen Schmidt, erklärt: „Ziel der Förderung ist es, Anreize für Investitionen in die möglichst kurzfristige Um- und Aufrüstung stationärer Lüftungsanlagen in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren zu schaffen.“ Dadurch solle das Infektionsrisiko durch unzureichende Lüftung gesenkt werden. Schmidt führt fort: „Kriterium für die Auswahl der Schulen war die kurzfristige Umsetzbarkeit der geförderten Maßnahme, aber auch die Effektivität einer stationären Lüftungsanlage. Generell wurde an sämtlichen Schulen die Lüftungssituation in den Räumlichkeiten überprüft und durch Maßnahmen an Fenstern oder die Anschaffung von mobilen Luftreinigern sichergestellt.“

Mehr zum Thema:

Folgende neun Grundschulen sollen eine stationäre Luftfilteranlage erhalten

Brüder-Grimm-Schule (Mensa), Marienschule (Mensa und Gymnastikraum), Falkensteinschule (Mensa), Rolandschule (Mensa), Alsfeldschule (Mensa), Hartmannschule (Aula und Mensa), Erich-Kästner-Schule (Mensa), Overbergschule (Mensa), Jacobischule (Mensa).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen