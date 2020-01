Neujahrsbaby in Oberhausen: Mia kam im St.-Clemens zur Welt

Eigentlich hatten die Ärzte den 30. Dezember als Geburtstermin anvisiert, doch die kleine Mia schaffte es noch, ein waschechtes Neujahrsbaby zu werden. Am 1. Januar 2020 kam das Mädchen um 13.01 Uhr im St.-Clemens-Hospital der Katholischen Kliniken Oberhausen (KKO) zur Welt. 3250 Gramm bringt sie auf die Waage und misst 53 Zentimeter.

Geburt verlief ohne Probleme

Mama Lisa-Sophie Kempken (20) und Vater Felix Kurz (22) sind überglücklich über ihr Erstgeborenes. „Sie ist so wunderschön“, sagt die stolze Mutter, „wir haben nach der Geburt erst einmal eine ganze Weile gekuschelt“. Dabei habe sie auch so manche Träne verdrückt. Insgesamt sei die Geburt einwandfrei verlaufen. Knapp zweieinhalb Stunden lag Lisa-Sophie Kempken im Kreißsaal. Am Nachmittag begrüßte die Familie bereits den Neuankömmling und brachte schon die ersten Stofftiere mit.

Lisa-Sophie Kempken ist die stolze Mama von Neujahrsbaby Mia. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Erstes Oberhausener Baby kam bereits um 0.35 Uhr zur Welt

Platz 1 im Rennen um das erste Oberhausener Baby für 2020 belegt allerdings ein anderes Kind, das bereits um 0.35 Uhr im Kreißsaal des Evangelischen Krankenhauses Oberhausen (EKO) das Licht der Welt erblickte. Allerdings durften wir bis zum Redaktionsschluss am Mittwochabend keine weiteren Details erfahren – weder Geschlecht noch Name. Unter anderem sollen datenschutzrechtliche Gründe eine Rolle gespielt haben.