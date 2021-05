Eine Oberhausener Firma, die eigentlich Kindergeburtstage ausrichtet, bietet nun als Testzentrum „Lolli-Tests“ für Kinder und Familien an.

Corona-Pandemie Neues Testzentrum für „Lolli-Tests“ in Oberhausen gestartet

Oberhausen. Eine Oberhausener Firma, die eigentlich Kindergeburtstage ausrichtet, bietet nun als Testzentrum „Lolli-Tests“ für Kinder und Familien an.

Die Kindergeburtstagsfirma Cool-for-Kids an der Rolandstraße in Oberhausen ist seit dem 10. Mai ein zertifiziertes Testzentrum. Dort können Kinder und Erwachsene nach vorheriger Terminvereinbarung ebenfalls einen „Lolli-Test“ machen.

In Oberhausen bieten die meisten Testzentren bisher nur die bereits bekannten Antigen-Schnelltests an, bei denen der Abstrich entweder in der Nase oder im Rachenraum vorgenommen wird.

Das Zentrum hat auch am Wochenende geöffnet. Termine können unter cool-for-kids@web.de oder 0152-280 555 70 vereinbart werden.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen