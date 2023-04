Neues Festival im Centro Oberhausen: WAZ verlost VIP-Tickets

Im Centro startet am 28. April ein neues Festival, im Gasometer gibt es am Vortag ein Kick-of Event dazu.

Oberhausen. Das „Westfield Good Festival“ steigt ab dem 28. April im Centro Oberhausen. Für das Kick-off am Vorabend verlosen Centro und WAZ Tickets.

Das Centro Oberhausen feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Festival: Unter dem Motto „Mit Spaß die Welt verändern“ dreht sich beim „Westfield Good Festival“ gut zwei Wochen lang alles um das Thema Nachhaltigkeit. Einen Tag vor dem offiziellen Start, also am Donnerstag, 27. April, lädt das Einkaufszentrum zum „VIP Kick-off Event“ in den Gasometer ein. Centro und WAZ verlosen fünf mal zwei Tickets für dieses exklusive Event. Los geht’s um 19 Uhr.

Neben der aktuellen Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ soll ein Akustik-Konzert der Band Raum 27 die Gäste auf das Festival einstimmen. Die Macher hinter dem Westfield Good geben zudem einen Überblick der Festival-Höhepunkte. Drinks und Snacks sind inklusive.

Festival im Centro Oberhausen: Kochshows, Konzerte, Diskussionen

Das eigentliche Festival steigt vom 28. April bis zum 13. Mai im Centro. Geplant sind unter anderem Handarbeits-Märkte, Podiumsdiskussionen, Kochshows, Workshops, ein Science und ein Poetry Slam und verschiedene Konzerte. Junge Talente der Region können sich auf der Bühne präsentieren, aber auch Profis. Auch „eine kleine Schrottmusik“ steht auf dem Programm: ein Upcycling-Konzert mit Instrumenten aus Alltagsgegenständen.

Doch zurück zum Kick-off Event: Wer am 27. April ab 19 Uhr dabei sein möchte, hat die Chance, Karten zu gewinnen. Von Donnerstag, 20. April, bis Sonntag, 23. April, ist die Gewinnspiel-Hotline freigeschaltet. Die Eintrittskarten werden unter allen Anrufern verlost, die sich in dieser Zeit melden und das Stichwort Westfield Good Festival nennen. Hotline: 01378 / 787623 (50 Cent/Anruf)

