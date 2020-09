Für den Sperrmüll gibt es am 1. Oktober in Oberhausen einen neuen Express-Service.

Sperrmüll Neuer Sperrmüll-Express-Service startet am 1. Oktober

Oberhausen. In eiligen Fällen kann nun der Sperrmüll bereits am folgenden Werktag abgeholt werden. Das kostet dann 75 Euro.

Ab 1. Oktober bietet die WBO für alle Bürgerinnen und Bürger einen Express-Service für Sperrmüll an. Damit kann bei einer Buchung bis 12 Uhr am Vortag der Sperrmüll bereits am folgenden Werktag abgeholt werden.

Wer noch einen Tag warten kann, nutzt die zweite Variante der Abholung am übernächsten Werktag. Die Kosten für den Sperrmüll-Express-Service belaufen sich auf 75 Euro für die Abholung am nächsten Werktag und 55 Euro kostet der Service, wenn der Sperrmüll am übernächsten Werktag eingesammelt wird.

Bürgerinnen und Bürger, die diesen Service nutzen möchten, melden sich direkt bei der Hotline der Stadt unter 0208 825-6000. Dort muss der Bürger seine Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) hinterlegen und seinen Abholwunsch (24 Stunden/48 Stunden) angeben. Anschließend erhält er eine E-Mail an die von ihm angegebenen Mail-Adresse. Darin findet er den passenden Link zu Paypal, um die Bezahlung zu tätigen.

Keine Bargeldzahlung

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich online über die angegebene Option. Es werden kein Bargeld oder andere Bezahlarten akzeptiert. Die Bezahlung muss am selben Tag der Beauftragung erfolgen. Erst nach dem Geldeingang wird der Abholauftrag disponiert. Wer den Express-Service der WBO nicht benötigt, kann nach wie vor den bestehenden Service mit einer kostenfreien Sperrmüll-Abholung innerhalb von zwei Wochen nutzen. Bis auf die schnellere Abfuhr bleiben alle Regeln für die Sperrmüllabfuhr beim Alten. Das bedeutet: Bürgerinnen und Bürger stellen ihren Sperrmüll nach Anmeldung am Abfuhrtag bis spätestens 7 Uhr morgens auf dem Bürgersteig bereit. Der Sperrmüll darf nur am Gehwegrand platziert werden.