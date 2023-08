Neuer Paketshop im Oberhausener Stadtteil Klosterhardt

Oberhausen. Klosterhardter können ihre Pakete jetzt in einer Trinkhalle abgeben. Außerdem gibt es in Oberhausen eine neue Packstation.

Pakete abschicken und noch ein paar Süßigkeiten kaufen: im Oberhausener Stadtteil Klosterhardt in diese Kombination jetzt möglich. Die Deutsche Post und die DHL haben einen neuen Paketshop eröffnet. In der Trinkhalle 13, Klosterhardter Straße 13, wird dieser Service jetzt angeboten. Die Trinkhalle hat täglich bis 23 Uhr geöffnet.

In einem Paketshop können Pakete, Päckchen und Retouren abgegeben werden. Alternativ dazu bieten Deutsche Post und DHL eine wachsende Zahl an Packstationen an. Hier können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr Pakete senden und empfangen. Ein neuer Standort befindet sich jetzt an der Sterkrader Venn 2. Die Packstation umfasst 114 Fächer. Mehr Informationen zu den Standorten finden Kundinnen und Kunden im Netz unter www.deutschepost.de/standorte.

