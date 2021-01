OfB kritisiert miese Ausstattung der Oberhausener Schulen

Oberhausen Mit nur einem Politiker ist die Wählergemeinschaft "Offen für Bürger" (OfB) im Oberhausener Stadtrat vertreten. Hier sein Grußwort.

In Oberhausen hat sich die gute Tradition etabliert, dass sich die Parteien im Rat der Stadt zu Beginn eines Jahres an alle Bürger mit einem politischen Grußwort wenden. Das Grußwort enthält einen kurzen Rückblick auf das alte Jahr und einen Ausblick auf die politischen Vorhaben im neuen Jahr.

Die Folgen dieser kleinen Serie an zentralen Aussagen der Ratsfraktionen und -gruppen zu deren Sicht auf die aktuelle Lage in Oberhausen wurden nach und nach veröffentlicht: CDU (Corona-Krise zwingt uns zu neuen Schulden), SPD: Die Kultur- und Gastroszene von Oberhausen retten, die FDP (beschwört die Kumpel-Mentalität in der Corona-Krise, Grüne (Kampf gegen den Klimawandel nicht vergessen), Linke (Kosten der Krise nicht auf die Bevölkerung abwälzen), BOB (wirft Oberhausen gefährlichen Fehler bei Radwegen vor) und die AfD (kritisiert Stadtpolitik als verantwortungslos).

Hier beschreibt nun Guido Horn, Einzelratsmitglied der Wählergemeinschaft "Offen für Bürger" (OfB), seinen Blick auf die Themen der Jahre 2020 und 2021. OfB hatte bei der Kommunalwahl im September 2020 nur 1151 Bürger für sich gewinnen können und nur ein Ratsmandat erhalten. Man verfehlte damit das eigene Wahlziel von drei Ratssitzen.

"Liebe Oberhausener*innen! 2021 wird ein besseres Jahr. Diese Behauptung soll nicht als leere Blase in der Luft schweben, gemeinsam können wir es verwirklichen, indem wir rücksichtsvoll miteinander umgehen. Betrachten wir Abstand als neue, gute Sitte - genau wie respektvollen Umgang zu unseren Mitmenschen. Und die Mund-Nasen-Masken als neumodisches Accessoire, welches viel mehr zur Gleichstellung der Geschlechter beiträgt als jegliche Versuche der Movierung in der deutschen Sprache.

Lassen wir uns von der Pandemie und ihren negativen Auswirkungen nicht beherrschen, richten wir vielmehr den Fokus auf die Zukunft und die positiven Erfahrungen, die wir aus der Pandemie mitnehmen dürfen - wie ein neu entdecktes Gemeinschaftsgefühl. Es kommt die Zeit nach Corona, die uns ein Aufblühen unserer Gesellschaft bescheren wird.

Damit dies auch in Oberhausen gelingt, braucht es jedoch mehr als leere Phrasen und das Beschönigen von Negativ-Trends, die Teil vieler Grußworte etablierter Parteien sind. Diese Pandemie deckt eindeutige Fehlentwicklungen auf, die von der etablierten politischen Ordnung zu verantworten sind - deutschlandweit.

Ist die medizinische Grundversorgung in Gefahr?

Der seit Jahren kontinuierliche Abbau unseres Gesundheitssystems zeigt uns gerade in der Pandemie Grenzen auf, die auch in Oberhausen seit Wochen immer deutlicher wahrzunehmen sind. Das Versorgungspersonal, von Krankenhelfern bis zu Ärzten, ist seit Wochen überlastet - ein Indiz des “Sparzwangs“. Lieferengpässe einiger Arzneien und fehlende Schutzausrüstungen verstärken das Bild. Weitere Krankenhausschließungen, wie etwa im Essener Norden, als auch städteübergreifende Versorgungsplanungen, machen die Brisanz dieser Fehlentwicklung deutlich. OfB betrachtet die Grundversorgung in Oberhausen mit Sorge und wird die weitere Entwicklung intensiv beobachten.

Bislang ist die sehr wichtige Digitalisierung unserer Kommune nur unzureichend umgesetzt worden. Ob Verwaltungsaufgaben, Bürgerservice oder Kommunikation - das, was in Oberhausen zu finden ist, würden manch ehemalige Entwicklungsländer als “Buschtrommeln“ bezeichnen. Hier muss kurzfristig gehandelt und nachgebessert werden. Absolut unzureichend ist die Ausstattung Oberhausener Schulen. Auch hier fordert OfB eine dringende Verbesserung der räumlichen und technischen Ausstattung.

Den Bürgern Oberhausens gehört unser Dank, da sie in der Corona-Krise die enormen Einschränkungen mittragen und somit helfen, die Ausbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen. Ein besonderer Dank richtet sich an Familien mit Kindern, die täglich von ihren Liebsten Disziplin einfordern müssen. Die vielen kleinen Mitmenschen, die weder Spielplatz noch Sportstätte, Kita oder Schule, aber auch die Freunde nicht besuchen dürfen, leisten einen besonderen Beitrag für die Gesundheit unserer Stadtgesellschaft. Besonderen Dank widmen wir auch den älteren Schülern und Studenten, die trotz Corona diszipliniert an ihren Lernzielen weiterarbeiten. Haltet durch und glaubt an Eure Zukunft!

Euch, Ihnen allen wünschen wir ein gutes und glückliches 2021 und dass Sie alle gesund bleiben. Das wünschen Guido Horn (Ratsmitglied der OfB), sowie der neue Vorstand und alle Mitglieder der OfB."