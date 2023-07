Neuer Drogeriemarkt öffnet bald im Osten von Oberhausen

Die Drogeriemarkt-Kette Rossmann eröffnet am Samstag, 8. Juli, eine neue Filiale an der Mellinghofer Straße 168 im Stadtosten von Oberhausen.

Oberhausen. An der Mellinghofer Straße in Oberhausen tut sich was: Hier gibt es bald auf mehreren hundert Quadratmetern eine neue Einkaufsgelegenheit.

Ein neues Geschäft im Osten von Oberhausen: Am Samstag, 8. Juli, eröffnet ein Rossmann-Drogeriemarkt an der Mellinghofer Straße 168, in den ehemaligen Räumen des Pennymarktes.

Dort können Kundinnen und Kunden künftig von montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr einkaufen. Auf rund 600 Quadratmetern bietet die Drogeriemarkt-Kette nach eigenen Angaben ein umfangreiches Sortiment, „das sämtliche Bereiche des täglichen Lebens abdeckt“: von Kosmetik über Babynahrung und Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel bis hin zu Biokost. Außerdem finden sich Wein, Tee, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck in den Regalen.

Mit Selbstbedienungskassen für den schnellen Einkauf

Im neuen Markt sind laut Pressemitteilung des Unternehmens insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, darunter zwei Neueinstellungen. Vor Ort stehen den Kunden Selbstbedienungskassen zur Verfügung, um Einkäufe schnell selbst zu scannen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen