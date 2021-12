Neue weibliche Doppelspitze führt die Linken in Oberhausen

Oberhausen. Andrea Küsters und Sefika Minte teilen sich ab sofort die Doppelspitze der Linken Liste in Oberhausen. Vorgänger wurden gebührend verabschiedet.

Die Linke Liste Oberhausen hat auf ihrem Kreisparteitag Anfang Dezember einen neuen Vorstand gewählt, darunter ist auch die neue weibliche Doppelspitze, bestehend aus Andrea Küsters und Sefika Minte. Beide lösen ihre Vorgänger Ingrid Diepenbrock und Jens Carstensen ab, die nach langjährigem Schaffen von ihrer Partei mit Ovationen verabschiedet wurden. Das berichtet die Linkspartei in einer aktuellen Pressemitteilung.

Jens Carstensen (Die Linke) bei einer Podiumsdiskussion. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Als wichtige Themen für die Zukunft benannte Carstensen in seinem Rechenschaftsbericht klassische Positionen der Linken: den Kampf weiterführen, den gesellschaftlichen Reichtums umzuverteilen und starke Proteste gegen Militarisierung und Klimazerstörung zu organisieren.

Neue linke Doppelspitze in Oberhausen bringt viel Erfahrung mit

Die neuen Kreissprecherinnen bringen bereits politische Erfahrung mit. Andrea Küsters vertritt die Ratsfraktion der Linken in der Bezirksvertretung Mitte. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt ist die Gesundheitspolitik, für die sie sich unter anderem im Oberhausener Gesundheitsbündnis engagiert. Sefika Minte ist langjähriges Parteimitglied und hat unter anderem im Landesvorstand und im Bundesausschuss der Partei mitgewirkt.

Als Beisitzer wurden außerdem Madita Perschul und Julien Krasniqi in den Kreisvorstand gewählt. Beide engagieren sich in der Fridays-for-Future-Bewegung und sind in der Linksjugend aktiv. In ihren Ämtern als Beisitzer bestätigt wurden Stefanie Wehling und Lion Rudi. Martin Goeke führt weiterhin die Kasse des Kreisverbandes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen