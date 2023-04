Neue Tagespflege in Oberhausen eröffnet – freie Plätze

Gäste der Tagespflege können auch den Park am Haus Abendfrieden an der Dieckerstraße nutzen.

Oberhausen. In Oberhausen hat eine neue Tagespflege eröffnet. Noch gibt es freie Plätze in der Einrichtung am Haus Abendfrieden an der Dieckerstraße.

Eine neue Tagespflege hat in Oberhausen eröffnet: 15 Plätze stehen ab sofort im Seniorenzentrum Abendfrieden zur Verfügung. Die „Tagespflege im Park“ finden Interessierte an der Dieckerstraße 65.

Das Angebot richte sich an Menschen, die in ihrem Alltag auf Pflege und Hilfen angewiesen sind, aber noch in ihrem eigenen Zuhause wohnen, heißt es in der Ankündigung. Die Tagespflege ist direkt in das Seniorenzentrum Abendfrieden integriert und profitiere von den Angeboten des Hauses und vom umgebenden großen Park. Im Erdgeschoss des Gebäudeteils B entstand die Tagespflegeeinrichtung auf insgesamt 278 Quadratmetern. Hier befinden sich unter anderem zwei großzügige Aufenthaltsbereiche, zwei Gruppenräume, ein Ruheraum und ein Therapieraum. Die Gäste können einen Fahrdienst nutzen. Der holt sie morgens zu Hause ab und bringt sie nach dem Nachmittagskaffee wieder zurück.

Tagespflege in Oberhausen: Konzerte, Spiele, Gedächtnisübungen

Die Zahl der Plätze in der Tagespflege wachse in Oberhausen zwar an, dennoch sieht Philipp Schwechten noch einen sehr hohen weiteren Bedarf. Der Geschäftsführer des Altenheims Haus Abendfrieden sieht laut Pressemitteilung in dem neuen Angebot einen „Meilenstein in der Geschichte des Hauses“. Erste Anfragen gebe es bereits, doch ebenso freie Plätze. Bei den ersten Anfragen wurde bereits deutlich: Es melden sich viele Menschen, die sich einsam fühlen und Gesellschaft suchen.

Das Angebot der Tagespflege richtet sich an Menschen aller Pflegegrade, wobei sich die Kosten dabei entsprechend unterscheiden. Die Gäste der Tagespflege können die Angebote der Alteneinrichtung nutzen: Konzerte, Theater, Vorträge oder Gottesdienste. Das Freizeitangebot umfasst zudem Leserunden, Gesellschaftsspiele, Gedächtnisübungen, Kraft- und Balancetraining und abwechselnde Kreativangebote.

Nähere Infos unter 0208 99869-0 oder auf haus-abendfrieden.de. Es sind auch kostenlose Schnuppertage möglich.

