Neue Tagesbaustellen in Oberhausen ab diesem Mittwoch

Oberhausen. Die Stadt kündigt neue Tagesbaustellen in Oberhausen an. Bis zum 6. Juli müssen Autofahrer mit solchen Kurzzeit-Fahrbahnreparaturen rechnen.

Autofahrer müssen sich auf einige neue Baustellen im Stadtgebiet einstellen. Mehrere Straßen in Oberhausen sind dabei betroffen.

Aufgrund von Reparaturen an der Fahrbahn ist ab Mittwoch, 23. Juni, mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen zu rechnen. Die jeweils eintägigen Arbeiten erfolgen weitestgehend bei einer halbseitigen Straßensperrung, so die Stadtpressestelle. Der Deckenüberzug – eine dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise – folgt dann zeitnah an einem weiteren Tag, dann jedoch unter einer Vollsperrung.

Diese Straßen sind betroffen

Betroffen sind die Straßen: Antoniestraße zwischen Elpenbachstraße und Am Dörnbusch, Concordiaplatz, Hans-Wagner-Weg sowie Kellenbergstraße zwischen Eifeler Straße und Borbecker Straße. Die Arbeiten sind zwischen dem 23. Juni und 6. Juli geplant. Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen