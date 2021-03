Neue Städtepartnerschaft: Oberhausen stellt 21 Schilder auf

Oberhausen. Um auf die Partnerstädte zu verweisen, hat die Stadt Oberhausen neue Hinweisschilder aufgestellt. Welche neue Partnerstadt mit dabei ist.

Die Stadt hat neue Hinweisschilder zu den Oberhausener Partnerstädten im Stadtgebiet aufgestellt. Die 16 Jahre alten Schilder waren teils verwittert und überholt, da im vergangenen Jahr mit der polnischen Stadt Tichy eine weitere Partnerschaft geschlossen wurde.

Die neuen Schilder stehen an den Hauptzufahrtsstraßen in Oberhausen und gelten als eine Art Visitenkarte. Da sich die Verkehrsflüsse in der Stadt in den letzten Jahren verändert haben, haben die Schilder teils ein neues Zuhause gefunden, wie auf der Osterfelder Straße mit Zufahrt zum Centro.