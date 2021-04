Neue Podcast-Reihe spiegelt das Osterfelder Stadtteilleben

Oberhausen. Osterfeld ist jetzt mit einer neuen Podcast-Reihe präsent. So wird der Stadtteil zum Hör-Erlebnis. Die ersten Folgen kommen beim Publikum gut an.

Die Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) hat zusammen mit dem Stadtteilbüro Osterfeld eine neue Podcast-Reihe für den Stadtteil entwickelt. Mit Hilfe des Verfügungsfonds im Zuge der Stadterneuerung konnte das Projekt jetzt gestartet werden. Drei Podcast-Folgen sind bereits online. Das wegweisende Motto dazu lautet: „Wir in Osterfeld“.

Daniel Lübbe, Vorsitzender der Wego, freut sich über die gute Resonanz. „Die einzelnen Episoden werden die ganze Vielfalt und die Gemeinschaft in unserem Stadtteil spiegeln“, unterstreicht der Wego-Chef. In einer der ersten Folgen geht es zum Beispiel um die evangelische Auferstehungskirchengemeinde und deren neues Gemeindezentrum an der Vestischen Straße; auch der Osterfelder Bezirksbürgermeister Thomas Krey kommt in einer der Auftakt-Folgen zu Wort.

Info-Flyer in den Geschäften

Podcaster Georg Partes wird im weiteren Verlauf der Hör-Reihe Gesprächspartner aus allen Teilen der Stadtteil-Gesellschaft interviewen. Insgesamt 26 Folgen sind zunächst einmal geplant. Info-Flyer machen in den Osterfelder Geschäften das Publikum bereits auf den Podcast aufmerksam. „Über 400 Menschen haben schon reingehört“, freut sich Daniel Lübbe. „Durch die finanzielle Förderung haben wir das Budget für Episoden bis Februar 2022 gesichert.“ Alle zweieinhalb Wochen wird nun eine neue akustische Folge made in Osterfeld präsent sein.

Der Link zu Spotify

https://open.spotify.com/show/5eU9Oee8O4O0foFk7JKUYc

Der Link zu iTunes

https://podcasts.apple.com/.../wir-in-osterfeld/id1556660378

Weitere Kanäle: podcast.de und deezer