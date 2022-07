Neue Packstation in Oberhausen: Umweltfreundlich dank Solar

Eine neue Solar-Packstation an der Bahnstraße 145 in Oberhausen-Holten soll ab sofort zu umweltfreundlichem Paketeversenden beitragen. (Symbolbild)

Oberhausen. Für rund 30 Prozent weniger CO2-Emissionen beim Paketverschicken soll eine neue Solar-Packstation in Oberhausen-Holten ab sofort sorgen.

Umweltfreundlich Pakete versenden? Das ist ab sofort an einer neuen Packstation in Oberhausen-Holten möglich. An der Bahnstraße 145 steht ein neuer, solarbetriebener Automat der Deutschen Post, an dem vorfrankierte Pakete versendet und abgeholt werden können. 63 Fächer in verschiedenen Größen stehen Kunden dort rund um die Uhr zur Verfügung, die Steuerung funktioniert über die kostenlose Post & DHL-App.

30 Prozent weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Haustürlieferung

„Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei. Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstationssendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 eingespart. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen“, teilt die Deutsche Post DHL Group in einer Pressemitteilung mit. Be- und entladen werden die Packstation von klimafreundlichen Elektro-Fahrzeugen.

Ein Display zur Bedienung gibt es an der neuen Packstation nicht, die Steuerung funktioniert ausschließlich über das Smartphone des Kunden. Dass es hierbei Probleme mit der Bedienung geben könnte, befürchtet die Deutsche Post nicht. Berthold Hoppe, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post DHL Group, meint hierzu: „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind.“

