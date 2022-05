Neue ÖPNV-Linie: Mit dem X-Bus ab Juni direkt zum Movie-Park

Oberhausen. Ab 12. Juni wird es eine neue Bus-Direktverbindung von Oberhausen nach Kirchhellen-Feldhausen geben – interessant nicht nur für Movie-Park-Fans.

Das Linienangebot der Stoag erfährt ab 12. Juni 2022 eine besondere Ergänzung. Dann startet eine neue X-Bus-Linie in Richtung Movie Park.

Das Projekt ist jetzt von den beteiligten Nahverkehrsunternehmen vorgestellt worden. Auch NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes war dabei präsent. Insgesamt soll es später einmal sieben X-Bus-Linien in der gesamten Region geben; zum Auftakt Mitte Juni nehmen zwei dieser neuen Verbindungen ihren Betrieb auf. Dabei handelt es sich um die X-Bus-Linien X13 (Datteln – Dortmund Universität) und X42 (Oberhausen – Kirchhellen-Feldhausen); die weiteren fünf geplanten Linien sollen dann voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 folgen.

Mit direkten Fahrwegen und schnellen Reisezeiten sollen die X-Busse Orte ohne eigenen Schienenanschluss an den Regionalverkehr anschließen, sie sollen benachbarte Städte und Kreise verbinden und damit vor allem Menschen am Schnittpunkt von ländlich geprägten Gebieten und Ballungsräumen bessere ÖPNV-Pendelangebote bescheren.

Die Stoag wird die neue Linie X42 zusammen mit der Vestischen bedienen. Der X42 wird nach Angaben des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr zwischen Oberhausen, Sterkrade, Bottrop-Kirchhellen, Dorsten, Bottrop-Feldhausen und dem dortigen Movie Park Germany verkehren.

Dichte Takte und kurze Reisezeiten

Stoag-Geschäftsführer Werner Overkamp wertet mit Blick auf die angestrebte Mobilitätswende das X-Bus-Projekt als ein neues ÖPNV-Angebot, das genau zur richtigen Zeit komme: „Wir brauchen einen starken ÖPNV mit dichten Takten, kurzen Reisezeiten und neuen Produkten“, wird der Stoag-Chef in einer aktuellen Mitteilung des VRR zitiert.

Linienbussen komme eine große Bedeutung zu, um eine kurzfristige Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf den ÖPNV zu erreichen. Werner Overkamp: „Die Stoag freut sich, mit den X-Bussen ein weiteres neues Produkt auf die Straße zu bringen. Der X42 stellt künftig eine ausgezeichnete Verbindung zwischen dem Movie-Park, Dorsten, Kirchhellen und Oberhausen dar.“

Landesregierung fördert Schnellbuslinien

Die Landesregierung will den regionalen Schnellbusverkehr in nächster Zeit mit 100 Millionen Euro fördern. Die neuen X-Busse sollen vor allem auch Pendlerinnen und Pendlern in ländlichen Regionen oder im Umland der großen Zentren eine lohnende Alternative zum eigenen Auto bieten, heißt es beim VRR. Die ersten sieben X-Bus-Linien werden zunächst mit Bussen aus dem Standard-Fuhrpark der Verkehrsunternehmen betrieben. Später sollen dann Fahrzeuge mit spezieller Ausstattung eingesetzt werden.

