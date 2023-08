Neue Mensa endlich fertig – aber das Platzproblem bleibt

Oberhausen. Die Oberhausener Rolandschule freut sich über eine Mensa. Oberbürgermeister Daniel Schranz weiht sie feierlich ein. Aber ein Problem bleibt.

Nach vier Jahren Bauzeit ist die neue Mensa an der Oberhausener Rolandschule endlich fertig. Ursprünglich hatte die Verwaltung die Fertigstellung für das Jahr 2022 angekündigt. Nun konnte Oberbürgermeister Daniel Schranz in einer Feierstunde das rote Band durchschneiden.

Die neue Mensa wurde auch teurer als gedacht. Zunächst gingen die Fachleute der Stadt von etwa 800.000 Euro aus. Im Jahr 2021 wurden die Kosten auf rund 910.000 Euro korrigiert. Als Grund nannte die Verwaltung Lieferschwierigkeiten und steigende Beschaffungskosten.

Mit der neuen Mensa, deren Bau bereits im Jahr 2019 auf dem Außengelände an der Straßburgerstraße begann, trägt die Grundschule dem steigenden Bedarf im Offenen Ganztag Rechnung. Von den 219 Kindern bleiben 180 über den Mittag hinaus. Das bedeutet: Die Schule muss für fast alle Kinder Essen bereitstellen und es ausgeben. Selbst in der neuen Mensa werden nicht alle Kinder Platz finden, weshalb sie in drei „Schichten“ zum Mittagessen gehen. „Dies ist aber nicht weiter schlimm, da die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten Schulschluss haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Daniel Schranz durchschneidet das symbolische rote Band. Foto: Rolandschule

Neben dem Platzproblem bereitet den Trägern der Fachkräftemangel Sorgen

Das Platzproblem haben allerdings auch andere Schulen. Beispielsweise ist an der Ruhrschule die Zahl der Kinder im Offenen Ganztag gestiegen, so dass die Kinder in mehreren Schichten essen müssen.

Die Stadt muss deshalb mit dem Bau von Mensen zügig vorankommen. Ab 2026 soll es einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag geben. Gebaut wird deshalb auch an der Postwegschule. Dort entsteht eine Mensa für 1,5 Millionen Euro. Oberhausen kommt bislang auf eine Betreuungsquote von mehr als 70 Prozent – im Vergleich zu anderen Städten ein guter Wert.

Neben dem Platzproblem bereitet der Fachkräftemangel den Trägern des Offenen Ganztags Sorgen. Sie weisen darauf hin, dass das Geld vom Land nicht ausreicht.

