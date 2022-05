Ab sofort können Hunde in Oberhausen auf einer neuen Freilauffläche der RVR umhertoben. Rund eineinhalb Fußballfelder können die Vierbeiner mit ihren Besitzern unsicher machen (Symbolfoto).

Freizeit Neue Freilauf- und Spielwiese für Hunde in Oberhausen

Oberhausen. Der Regionalverband Ruhr hat an der Ripshorster Straße eine große Freilauffläche für Hunde geschaffen. Alle Infos für interessierte Gassigeher.

„Leinen los“ für Tier und Mensch auf 10.200 Quadratmetern: Oberhausener Hundebesitzer können ihre tierischen Begleiter ab sofort auf einer neuen Freilaufwiese am Haus Ripshorst umhertoben lassen. Von Chihuahua über Mops bis hin zum Dobermann sind hier alle Arten von Hunden willkommen.

Die Freilauffläche im Gehölzgarten Ripshorst liegt neben einem großen Wanderparkplatz an der Ripshorster Straße in Oberhausen und soll nicht nur den Hunden, sondern auch deren Ausführerinnen und Ausführern Abwechslung und Spaß bieten. Der RVR teilt in einer Pressemitteilung mit: „Ein Rundweg wird dauerhaft als Wiesenweg ausgemäht und soll zum Spazierengehen einladen. Sitzbänke und Abfallbehälter sind bestellt und werden sofort nach Verfügbarkeit aufgestellt.“

Hunde können auf eineinhalb Fußballfeldern herumflitzen

Während die Hunde auf der Freilauffläche, die in etwa so groß ist wie eineinhalb Fußballfelder, ohne Leinen umhertollen dürfen, gilt in der übrigen Parklandschaft eine Anleinpflicht. „Mit diesem Angebot sollen besonders die übrigen artenreichen Blühwiesen geschützt werden“, erklärt der RVR. „Durch die Schaffung eines vielfältigen Freizeitangebotes kommen alle Erholungssuchenden auf ihre Kosten und es kann ein rücksichtsvolles Miteinander gelebt werden.“

