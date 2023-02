Montag im Rat: Mehr Sicherheit für Mitarbeiter im Jugendamt

Das Rathaus an der Schwartzstraße in Alt-Oberhausen.

Oberhausen. Eine Datenbank könnte für mehr Sicherheit in Oberhausener Ämtern sorgen. Am Montag entscheidet der Stadtrat über einen entsprechenden CDU-Antrag.

Nach gewaltsamen Übergriffen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes Oberhausen Ende 2022 will die CDU-Fraktion im Stadtrat die Sicherheit in den Amtsstuben verbessern und setzt dabei auf eine neue Datenbank. Am Montag, 6. Februar, entscheidet der Stadtrat darüber.

Dem Ordnungs- und Umweltausschuss lag bereits für seine Sitzung Mitte Januar der entsprechende Antrag der Union vor, wonach die Verwaltung die Einführung des so genannten ZeMAG-Systems in all jenen Bereichen prüfen soll, in denen es direkte Kunden- und Bürgerkontakte gebe.

Die Idee für diese neuartige Datenbank ist in Köln entstanden, nachdem es dort im Dezember 2019 zu einer Messerattacke auf einen Mitarbeiter der Vollstreckungsabteilung der städtischen Kämmerei gekommen war. Der Mann erlag wenig später seinen schweren Verletzungen.

Datenbank warnt im Vorfeld vor Gewaltrisiken

Die Stadt Köln hat nach eigenen Angaben dieses Attentat zum Anlass genommen, neben zusätzlichen Schutzmaßnahmen innerhalb der Verwaltung die Arbeiten an einem neuen „Zentralen Melde- und Auskunftssystem bei Gefährdungen von Mitarbeitenden (ZeMAG)“ voranzutreiben. Die Grundversion dieses Meldesystems ist fertiggestellt und steht in Köln mittlerweile entsprechenden Ämtern und ihren Teams zur Verfügung.

ZeMAG erfasst Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Nötigungen und die Androhung körperlicher Gewalt gegenüber Angestellten der öffentlichen Verwaltung. Die Behördenmitarbeiter können also im Vorfeld mit Hilfe von ZeMAG prüfen, ob der Kontakt zu einem konkreten Klienten oder Kunden ein entsprechendes Risikopotential birgt. Der Datenschutz sei dabei gewährleistet, heißt es.

Die CDU beantragt nun, dass die Oberhausener Verwaltung prüft, ob ZeMAG auch hier zum Einsatz kommen könnte. Bei positivem Prüfergebnis soll die Verwaltung die Datenbank kurzfristig einführen.

„Konsequenz der Gewaltangriffe auf Mitarbeiter des Jugendamtes“

„Das sogenannte ZeMAG dient aus unserer Sicht als niederschwellige Ergänzung zu bereits getroffenen Maßnahmen der Stadt und ist für uns als eine Konsequenz der Gewaltangriffe auf Mitarbeiter des Jugendamtes im vergangenen Jahr zu betrachten, aber auch auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns als CDU besorgt“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Simone-Tatjana Stehr. „Die Stadt hat nach den Angriffen auf das Jugendamt entschlossen und schnell reagiert. Wir wollen einen Schritt weiter gehen und die Sicherheit aller städtischen Beschäftigten, die im Kunden- und Bürgerkontakt stehen, optimieren.“

Auch Frank Bandel, ordnungspolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, betont: „Die Notwendigkeit unseres Antrags ist letztlich eine Schande. Das System erfasst Bedrohungen, Nötigungen, Sachbeschädigungen, körperliche Gewalt, Einsatz von Waffen und dergleichen. Es geht nicht um Beleidigungen, sondern um Tatbestände, die sehr aktiv das leibliche Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefährden und davor wollen wir so gut wie möglich schützen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen