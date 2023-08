Neu: Intim-Piercing und Tattoos bald im Centro Oberhausen

Oberhausen. Das Centro Oberhausen geht neue Wege: Bald eröffnet dort ein Piercing- und Tattoo-Studio. Preise stehen fest, Termine sind bereits jetzt buchbar.

Im Centro Oberhausen öffnet im September 2023 ein neues Ladenlokal, das es in dieser Form in dem Einkaufszentrum noch nicht gegeben hat: Künftig können sich Kundinnen und Kunden dort Piercings und Tattoos stechen lassen.

Die Kette „Glorious Art“ (Glorreiche Kunst) betreibt ihre Studios bereits in vielen anderen Städten, etwa in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Leipzig und München. Am 2. September folgt die Eröffnung im Centro Oberhausen. Entsprechende Werbe-Anzeigen laufen bereits über die sozialen Medien, auf Nachfrage bestätigt das Unternehmen den Termin. Das Studio wird in ein Ladenlokal im Obergeschoss ziehen, gegenüber dem Shop „Pull & Bear“. >>> Centro Oberhausen: Restaurants, Geschäfte und Öffnungszeiten

Centro Oberhausen: Intimpiercing für 70 Euro stechen lassen

Auf der Internetseite glorious-art.de/oberhausen-centro sind bereits die wichtigsten Infos zum Oberhausener Tattoo- und Piercing-Studio zu finden, sogar Termine können schon vereinbart werden. Piercings, also Schmuck, gestochen in Ohren, Bauchnabel, Zunge, Lippe oder Augenbrauen, kosten bei Glorious Art demnach pauschal 35 Euro. Intimpiercings sind für 70 Euro zu haben. >>> Mit der U-Bahn zum Centro Oberhausen? Umfrage überrascht

Im Tattoobereich wirbt das Unternehmen damit, mit national und internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten. Im Centro Oberhausen sollen unterschiedliche Tattoo-Stilrichtungen angeboten werden, etwa Fineline, Foto-Realismus, Anime oder Traditional. Preise bei Tätowierungen lassen sich schwer pauschal angeben, sie variieren individuell je nach Größe und Motiv. Beratungstermine bei Glorious Art sind kostenlos und ebenfalls über die Internetseite buchbar.

