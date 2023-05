Netto eröffnet erweiterte Filiale in Alt-Oberhausen

Direkter Nachbar der vergrößerten Netto-Filiale am Kinderspielplatz in der Oberhausener City ist Café Bauer.

Oberhausen. Netto hat eine wichtige Filiale an der Marktstraße in der Oberhausener City umgebaut und vergrößert. Jetzt steht der Termin für die Eröffnung.

Der Supermarkt-Betreiber Netto hat seine zentrale Oberhausener Innenstadt-Filiale an der Marktstraße 132 direkt am Spielplatz deutlich vergrößert. Nun gibt das Unternehmen den Termin für die Neueröffnung gegenüber dem traditionsreichen Café Bauer bekannt.

Verkaufsfläche von 910 Quadratmetern

Bereits am Dienstag, 23. Mai 2023, sollen sich um 7 Uhr die Türen öffnen. In den vergangenen Wochen hatte Netto das Geschäft umgebaut und erweitert, gibt eine Sprecherin an. Der Laden weist danach jetzt eine Verkaufsfläche von rund 910 Quadratmetern auf. Zur Zahl der Mitarbeiter, die an dem Standort tätig sind, macht das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Maxhütte-Maidhof auch auf Nachfrage keine Angaben.

Insgesamt betreibt Netto in Deutschland laut eigener Darstellung 4300 Filialen mit 84.000 Mitarbeitern. Das Geschäft an der Marktstraße 132 verfüge über ein Angebot mit 5000 Artikeln, darunter 300 Bioprodukte. Netto verkauft Lebensmittel auch noch in einer weiteren Filiale an der Marktstraße: im früheren Kaufhof-Gebäude, heute Hotel Ana, mit der Hausnummer 52.

