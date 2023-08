Oberhausens nervige City-Baustelle gibt nur eine Straße frei

Oberhausen. Kanalarbeiter haben den ersten Bauabschnitt in der Oberhausener City bewältigt, eine Straße wird freigegeben. Doch die nächste bleibt gesperrt.

Noch bis zum Frühjahr 2024 dauern die Bauarbeiten auf der Helmholtzstraße in der Oberhausener Innenstadt an – die Wirtschaftsbetriebe WBO erneuern hier auf 180 Metern die über hundert Jahre alten Kanäle. Dagegen haben zwar Händler und Autofahrer nichts, doch viele haben sich über die Vielzahl gleichzeitiger Baustellen in der City aufgeregt.

Denn gleich an drei Stellen wurden Autofahrer blockiert: So buddelte die Energieversorgung Oberhausen (EVO) auf der Hermann-Albertz-Straße/Ecke Goebenstraße Fernwärmeleitungen in den Boden, die WBO machte die Stöckmannstraße wegen der acht Monate dauernden Kanalarbeiten auf der Helmholtzstraße zur Sackgasse und die Stadtspitze experimentiert mit einer abgesperrten Gutenbergstraße am Jobcenter.

Stadt Oberhausen gibt Stöckmannstraße wieder frei

Nun sorgt die Stadt Oberhausen für einen Hoffnungsschimmer: Die Kanalbaustelle auf der Helmholtzstraße zieht weiter und ermöglicht wieder die Durchfahrt über die Stöckmannstraße. Denn die Kanalsanierung im Knotenpunkt Stöckmannstraße/Helmholtzstraße ist nach Mitteilung der Stadt abgeschlossen. Die dafür eingerichteten Sackgassen sind seit Mittwochmittag (9. August) aufgehoben.

Allerdings muss die Vollsperrung der Helmholtzstraße für den weiteren Bauablauf zwischen der Stöckmannstraße und Friedrich-Karl-Straße aufrecht erhalten bleiben. Die Christoph-Schlingensief-Straße kann deshalb während des jetzigen Bauabschnitts weiter nur über die Marktstraße angefahren werden. Die Autofahrer sollen durch Umleitungen um die Baustelle herumgeleitet werden, verspricht die Stadtpressestelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen