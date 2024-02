Narrenticker: So feiern Jecken in Oberhausen durch Altweiber

Fieser Sprühregen nervt zur Weiberfastnacht in Oberhausen. Trotzdem feiern hunderte Närrinnen und Narren auf dem Altmarkt. Er herrscht beste Stimmung vor der Bühne.

Oberhausen Oberhausen, Helau! Die tollen Tage haben begonnen. Prinz Jörg I. übernimmt mit den Möhnen das Kommando. Schlechtes Wetter, recht guter Besuch.

Es ist der längste Tag für Närrinnen und Narren in Oberhausen. Zur Weiberfastnacht reihen sich die Konfetti-Termine von morgens bis tief in die Nacht aneinander. Die tollen Tage (bis Veilchendienstag) beginnen. Die jecken Ereignisse in unserem Narrenticker:

12.40 Uhr: Der Prinz kütt! Jörg I. (Becker) hat eine kurze Session gemeistert - die Stimme hat dennoch hörbar gelitten. Sein Team stellt er in bester DJ-Manier mit langgezogenen Namen vor. „Daaaaaaaanke schön!“ Echt fies, der Regen ist dichter geworden. Irgendwie passt das aber zum nächsten Programmpunkt: Der Sturm auf die Trutzburgen der Stadt steht bevor.

Dann eben mit Schirm und Ganzkörperfolie: Die Möhnen zeigen sich zur Weiberfastnacht in Oberhausen wetterfest. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

12.20 Uhr: Der Stadtprinz ist noch nicht gesichtet worden. Im nahen Gdanska gibt es eine Art Geheimlager. Viele Narren der Ehrengarde, die den Regenten begleiten, wärmen sich in der deutsch-polnischen Kulturkneipe auf und ziehen sich für eine jecke Überraschung um. Gdanska-Wirt Czeslaw Golebiewski, immerhin Eulenordensträger, mischt sich mit seinem typischen Melonen-Hut unter das närrische Altmarkt-Volk und sorgt für den Mittagslacher: „Ich bin das gesamte Jahr über verkleidet!“

12 Uhr: Ja, nur Musik vom Band ist auch langweilig. Das kostümierte Gesangsduo „Lions Three“ packt die großen Schunkelhymnen aus. Nicht nur Floristinnen freuen sich: „Rot, rot, rot sind die Rosen...“ Herrrrlischsch! Wie lautet eigentlich DER Karnevalssong dieser Session? „Prinzessin“ von den Höhnern lag im vergangenen Jahr an der Spitze der Jecken-Hitparade - und: kann den Thron locker verteidigen. Bis jetzt!

Karneval Oberhausen: Revolution auf der Altmarkt-Bühne - keine Männer erlaubt

11.40 Uhr: Obwohl das Wetter ungemütlich ist, lassen sich die Jeckinnen die Laune nicht verderben. Erstaunlich! Auf der AOK-Bühne gibt es unterdessen eine Revolution. Alle schunkelnden Männer der Gesellschaft sind aus dem Rampenlicht verbannt worden. Die Bühne gehört erstmalig nur den Frauen. Richtig so!

Regen ist nur Himmelskonfetti! Die Karnevalisten lassen sich den Auftakt von Altweiber nicht vermiesen. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

11.20 Uhr: Narr toll! Jetzt nimmt die Kamelle vom Himmel deutlich zu. Feiner Sprühregen tauft die närrische Kolonne auf dem Altmarkt. Der verstorbene Hauptausschuss-Präsident Heiner Dehorn konstatierte bei schönem Wetter früher gerne: „Petrus sitzt bei uns im Elferrat!“ Diesmal haben einige Jecken ihren Teller aber offenbar nicht aufgegessen. Egal! Auf einem Schirm steht: „Regen ist nur Himmelskonfetti!“

11 Uhr: Narr gut! Jetzt aber wirklich: Das laute „Oberhausen, Helauuuuuu“ wird noch sparsam eingeteilt, schließlich muss die Kondition bis zum Abend reichen. Zur Erinnerung: Der erste Altweiberball beginnt bei der KG Weiss-Grün Hoag in der Stadthalle schon um 15.30 Uhr.

Karneval Oberhausen: Wie die Bläck Fööss - Narren sitzen zum Start in der Kaffeebud

10.40 Uhr: Die meisten Narren steuern jetzt den Altmarkt an. Die AOK Weiß-Rot dreht wie bei einem Lockruf die Musikanlage auf. Die Lemminge sind jetzt Gärtnerinnen, Polizistinnen und Hummeln. Kostümierte wollen sich vor der Bühne einschunkeln, um gegen 13 Uhr im Gefolge von Stadtprinz Jörg I. (Becker) das Rathaus zu stürmen. In den vergangenen Jahren sorgten hier von den Feiernden mitgebrachte Bierfässer und Schnapsflaschen für Ärger. Mal sehen, wie es diesmal wird.

Gute Laune sowieso! Hunderte Möhnen starten in der Innenstadt von Oberhausen eine launige Freiluft-Party. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services / Oberhausen

10.20 Uhr: Die bange Frage aus Narrensicht: Hält das Wetter einigermaßen? Die Handy-Apps haben über Altweiber massig Regen vorausgesagt. Eine ältere Frau geht auf Nummer sicher und hat einen großen Müllsack umgestaltet, daraus einen mit Blumen bemalten Plastikumhang gebastelt. Hält nicht komplett dicht, aber ein wenig schon!

10 Uhr: Los geht‘s! Aber sind auch alle ausgeschlafen? In den Straßen der Innenstadt tauchen nur vereinzelt Uniformen und Kostümierte auf. Zweimal hinschauen lohnt. Viele sitzen noch in der Kaffeebud - und hauen sich, wie die Bläck Fööss es 1978 zusammendichten, „den Kaffee in de Kopp“. Närrischste Wegzehrung: Berliner mit Latte-Macchiato-Geschmack. Der kostet aber: 2,50 Euro.

Der Narrenticker wird fortgesetzt.

