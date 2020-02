Bevor die tollen Tage die Narren von Altweiber am Donnerstag, 20. Februar, bis zum Aschermittwoch, 26. Februar, in einen Termin-Marathon verwickeln, feiern die Narren die letzten großen Prunksitzungen.

Am Samstag, 15. Februar, startet die KG Weiss-Grün Hoag in der Luise-Albertz-Halle durch, die KG Blau-Gelb St. Marien feiert zeitgleich im Ebertbad. Die letzte Prunksitzung der Session gibt es bei der KG Schwarz-Weiß Buschhausen am Karnevalssamstag, 22. Februar, in der Gaststätte Alt-Buschhausen.