Nächtlicher Ausflug endet mit zwei Fahrerfluchten

Beim Abbiegen von der Bottroper in die Koppenburgstraße stürzte ein Moped-Fahrer in Oberhausen. Die Ölwanne wurde beschädigt, auf der Fahrbahn bildete sich eine Öllache.

Oberhausen. Zwei Bekannte unterwegs in Oberhausen: Der erste baut einen Unfall mit dem Moped, der zweite später mit dem Auto. Beide flüchten vom Unfallort.

Sehr umtriebig war ein Moped-Fahrer am vergangenen Samstagabend (28. November) in Oberhausen. Der 47-Jährige war laut Polizeibericht auf der Bottroper Straße in Richtung Bottrop unterwegs. Beim Abbiegen in die Koppenburgstraße stürzte er jedoch und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Dabei wurde auch die Ölwanne des Mopeds beschädigt – es entstand eine Öllache auf der Straße. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann jedoch bereits geflüchtet, das Moped hatte er am Straßenrand abgestellt.

Das Moped ließ der 47-Jährige nach dem Unfall am Straßenrand stehen. Foto: Polizei Oberhausen

Zeugen hatten beobachtet, dass er nach dem Unfall in einen blauen Kleinwagen eingestiegen ist und den Unfallort gemeinsam mit dem Autofahrer verlassen hat. Die Halterabfrage des Mopeds ergab einen Treffer – die Polizisten rückten sofort zur Wohnanschrift des Halters aus. Auf den Mann trafen nicht nur die Beschreibung der Zeugen zu, er hatte zudem frische Verletzungen, war stark alkoholisiert und es roch in seiner Wohnung nach Benzin und Öl.

Mit dem Auto gegen Baum gefahren

Trotz dieser eindeutigen Indizien bestritt der Mann alle Vorwürfe. Erst auf der Wache gab er zu, dass er gemeinsam mit einem Bekannten das Moped abgeholt habe. Deshalb war dieser Bekannte auch hinter ihm gefahren. Sein Bekannter sei jedoch kurze Zeit später selbst mit dem Kleinwagen auf einem Parkplatz gegen einen Baum gefahren, habe das Fahrzeug dann auf der Rothebuschstraße abgestellt und sei geflüchtet.

Das Auto befand sich tatsächlich dort, die Kennzeichen stammten allerdings von einem anderen Fahrzeug. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: korpulente Statur, dunkles kurzes Haar sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise: 0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.