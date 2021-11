Nächtliche Attacke auf Linienbus in Oberhausen-Lirich

Oberhausen. Ein aggressiver Mann hat in der Halloween-Nacht einen Linienbus der Stoag in Oberhausen heftig attackiert. Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise.

Gewaltsame Attacke auf einen Linienbus der Stoag. Die Polizei sucht Zeugen für den nächtlichen Vorfall.

Gegen drei Uhr in der Nacht zu Montag, 1. November, hat ein schwarzer Mercedes-Geländewagen die Weiterfahrt eines Stoag-Busses auf der Wunderstraße in Lirich blockiert. Die zwei Fahrzeuginsassen unterhielten sich offensichtlich mit einem weiteren Mann, der auf der Fahrbahn stand.

Als der Geländewagenfahrer keine Anstalten machte, den Bus durchfahren zu lassen, hupte der Busfahrer kurz. Der Mercedes-Fahrer reagierte darauf sofort und fuhr weiter. Sein ehemaliger Gesprächspartner nahm die Sache aber wohl nicht so gelassen: Der aggressive Fußgänger rannte zum Bus und spuckte auf Windschutzscheibe. Dann wollte der Täter, den die Zeugen als etwa 30- bis 35-jährigen, stämmigen Mann mit Vollbart und schwarzen Haaren beschreiben, gewaltsam die Bustür öffnen.

Den Busfahrer fortwährend beschimpft

Der Angreifer beschimpfte und beleidigte dabei fortwährend den Busfahrer. Als ihm das gewaltsame Eindringen nicht gelungen war, ging der Mann laut Polizeibericht zur Fahrerseite und schlug die Seitenscheibe ein. Dann flüchtete er.

Die sofort alarmierten Polizisten trafen den Flüchtigen in der Nacht nicht mehr an. Die Polizei setzt jetzt auf die Hinweise von Zeugen, um den Gewalttäter ausfindig zu machen: Hinweise bitte unter 0208 8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

