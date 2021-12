Nächtliche Abschiebung: Grüne wollen personelle Konsequenzen

Oberhausen. Die Oberhausener Grünen bekräftigen ihre Kritik an der nächtlichen Abschiebung eines alleinerziehenden Vaters und seiner vier Kinder.

In der Debatte um die Abschiebung eines alleinerziehenden Vaters und seiner vier Kinder mitten in der Nacht, verschärfen die Oberhausener Grünen noch einmal den Ton. Nachdem Parteisprecherin Louisa Baumann bereits in der Ratssitzung am vergangenen Montag Zweifel an der Rechtmäßigkeit der nächtlichen Aktion geäußert hat, legt nun Vorstandssprecher Andreas Blanke nach – und fordert personelle Konsequenzen in der zuständigen Oberhausener Ausländerbehörde.

In der Nacht zum 29. November wurde ein afghanischer Vater mit seinen vier Kindern, das jüngste gerade einmal fünf Jahre alt, von Einsatzkräften der Polizei und des Ordnungsdienstes aus der Flüchtlingsunterkunft an der Bahnstraße geholt und über Stuttgart nach Kroatien abgeschoben. Dort hatte die Familie erstmals EU-Boden betreten, ein Asylantrag muss daher dort gestellt werden.

Oberhausens Ordnungsdezernent Michael Jehn räumte am Montag Fehler der Stadt ein: Nächtliche Abschiebungen von Familien mit Kindern sollte es in Oberhausen längst nicht mehr geben – und soll es auch in Zukunft nicht mehr geben, versprach Jehn. Nach Recht und Gesetz sei die Abschiebung dennoch durchgeführt worden.

Grüne fordern Rückführung der abgeschobenen Familie

Doch Andreas Blanke zweifelt an dieser Rechtmäßigkeit und argumentiert mit der Rückführungsfrist ins Erstaufnahmeland Kroatien. Diese Frist haben die Behörden in seinen Augen versäumt. Sie sei zwar wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden – doch solch eine Aussetzung sei in der entsprechenden gesetzlichen Verordnung überhaupt nicht vorgesehen.

Die Ausländerbehörde habe sich zudem nicht an einen Runderlass des Innenministeriums aus dem Jahr 2016 gehalten, nach dem Abschiebungen nach Regeln der Menschlichkeit durchzuführen sind, sagt Blanke. Und dies sei hier nicht geschehen: Es waren minderjährige Kinder im Spiel, die ohnehin durch die Flucht und den Tod der Mutter traumatisiert sind. Die Mutter war während der Flucht in Kroatien verstorben.

Blanke erwartet „eine lückenlose Aufklärung dieses Verwaltungsversagens und gegebenenfalls auch personelle Konsequenzen, damit sich solch ein unwürdiger Vorgang zumindest in Oberhausen nicht wiederholt“. Die Familie solle unverzüglich nach Oberhausen zurückkehren.

