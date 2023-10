Baustelle Nächster Rohrbruch: Weitere Straße in Oberhausen gesperrt

Oberhausen. Die Wasserwerksgesellschaft RWW meldet den zweiten Rohrbruch binnen weniger Tage in Oberhausen. Diesmal ist der Stadtteil Bermensfeld betroffen.

In Oberhausen ist eine weitere Straße nach einem Rohrbruch gesperrt. Auf der Straße Am Froschenteich im Stadtteil Bermensfeld hat die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) ein Rohr repariert. Allerdings muss die Fahrbahn jetzt wiederhergestellt werden. Autos können aus beiden Richtungen nur bis zu den Hausnummern 1-5 fahren. Die Arbeiten dauern bis zum 27. Oktober an.

Vor wenigen Tagen hatte RWW über dasselbe Problem auf der Ripshorster Straße berichtet. Auch hier musste ein Rohrbruch repariert werden. Auch hier endet die Straße noch bis zum 27. Oktober in Höhe der Hausnummer 321 in einer Sackgasse.

In beiden Fällen bittet RWW, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

