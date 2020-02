Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Prunksitzung bei der Hoag

Die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Hoag feiert am Samstag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Luise-Albertz-Halle die nächste Prunksitzung in Oberhausen. Das Programm ist mit den „Red Shoe Boys“, den Parodien von Jörg Hammerschmidt und den „Euro Voices“ international-närrisch besetzt. Mit der Gruppe „Op Kölsch“ möchte der Verein auch die rheinische Mundart pflegen.

Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro sind im Vorverkauf erhältlich bei Uwe Dehne (0177/34 18 842) und bei Radio Radtke (Knappenstraße 81-83). An der Abendkasse gibt es keine Tickets.