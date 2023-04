Nachtwächter Holten suchen Sponsoren für Großereignis 2025

Oberhausen. Holten steht 2025 im Blickpunkt der Nachtwächter- und Türmerzunft. Ein großes europäisches Treffen ist geplant. Dafür werden Sponsoren gesucht.

Die Holtener Nachtwächter haben mit ihrem großen Spenden-Engagement in den letzten Jahren viel Anerkennung und Aufmerksamkeit gefunden. Im Jahr 2025 gibt es die stimmungsvollen Nachtwächter-Rundgänge seit 40 Jahren. Das wird besonders gefeiert. Die Nachtwächter sind mit Blick auf dieses Ausnahme-Jahr selbst auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.

Denn: Ende Mai und Anfang Juni 2025 richten die Holtener Nachtwächter zu ihrem 40-Jahre-Jubiläum das Europäische Nachtwächter- und Türmertreffen aus. 140 Gäste aus ganz Europa werden dann in Holten erwartet: Türmer und Nachtwächter sowie ihre Begleitung.

„Um solch ein großes Ereignis ausrichten zu können, benötigen wir die Unterstützung von Sponsoren“, sagt Chef-Nachtwächter Thorsten Rohmert. „Wir wollen unseren Gästen im Jahr 2025 Holten und die gesamte Stadt Oberhausen zeigen. Dafür benötigen wir Unterkünfte und Catering vom Donnerstag, 29. Mai 2025, bis zum Sonntag, 1. Juni 2025.“

Nachtwächter am 1. Mai auf dem Holtener Marktplatz präsent

Eine riesige organisatorische Herausforderung wartet also auf Holten. Die Nachtwächter setzen auf Unterstützung aus dem Stadtteil und aus ganz Oberhausen. Und sie wollen frühzeitig die Werbetrommel dafür rühren. Sie werden beim Maifest am 1. Mai 2023 auf dem Holtener Marktplatz präsent sein und das Europäische Nachtwächter- und Türmertreffen vorstellen. Die Maifest-Gäste können sich also auf dem Markt in Holten aus erster Hand über das traditionsreiche europäische Großereignis informieren – und auch über die Möglichkeiten, das Vorhaben selbst zu unterstützen.

Idee wurde 1985 wiederbelebt – seitdem sammeln die Nachtwächter Spenden

Zum Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen sind bereits handliche Info-Flyer erstellt worden, die auf die lange Historie der 1985 in Holten wiederbelebten Nachtwächter-Idee eingehen. Jahr für Jahr sammeln die Nachtwächter seitdem Spenden für das Friedensdorf, die Lebenshilfe und den Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal – in wechselndem Rhythmus und mit stetem Erfolg.

Im Jahr 1995 sind die Holtener in die Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft aufgenommen worden, zu deren Gastgebern sie nun im Jahr 2025 werden.

