Nachbarschaft der Religionen will Gäste zum Lachen bringen

Oberhausen. Am 12. März feiert die Nachbarschaft der Religionen in Schmachtendorf ein humorvolles Fest. Menschen, die gern lachen, sind eingeladen.

„Religion und Humor“ – Dieses schöne Motto hat das Nachbarschaftsfest der Religionen, das am Sonntag, 12. März, um 11 Uhr im Autopark Köster an der Gabelstraße startet.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Nachbarschaft der Religionen, eine Initiative im Oberhausener Norden, zu der sich die örtlichen evangelischen, katholischen, apostolischen und neuapostolischen Gemeinden sowie auch die muslimische Gemeinde „Aksemseddin“ aus Holten zusammengeschlossen haben. Ein beachtliches Projekt also, das sich schon viele Jahre bewährt hat.

Das 10-Jahre-Jubiläum soll nun endlich angemessen gefeiert werden. „Aber wir brauchten mehrere Anläufe, weil uns zuerst Corona und dann der Krieg in der Ukraine einen Strich durch unsere Planungen gemacht haben“, sagt Helmut Manthey, Sprecher der Initiative.

„Der Wunsch nach Erlösung ist ein Grundthema in allen Religionen“

Jetzt aber soll das Treffen zum Zehnjährigen endlich verwirklicht werden. Der Vorbereitungskreis ist bereits sehr gespannt auf die Resonanz. Das Fest steht unter dem Motto: „Trotzdem lachen – Religion und Humor“. „Es stimmt sicher, dass die Religionen nach außen oft sehr ernst und schwer wirken“, sagt Pfarrer Thomas Levin von der evangelischen Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf. Aber gleichzeitig führten der Humor und das Lachen gläubige Menschen an die zentralen Aussagen aller Religionen heran. „Der Wunsch nach Befreiung, nach Erlösung ist ein Grundthema in allen Religionen und wenn wir lachen, dann bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack auf die uns von Gott verheißene gute Zukunft.“

Aber es gibt noch viel mehr zum Thema Humor und Religion zu entdecken und zu erleben. Dazu will das Fest den passenden Rahmen bieten. Es wird also hoffentlich viel gelacht, gerade deshalb, weil es im Moment so wenig Grund dazu gibt. „Bei den bisherigen Festen war die Werkstatt von Willi Köster immer bis auf den letzten Platz gefüllt, das hoffen wir natürlich auch für dieses Mal “, so Helmut Manthey.

Musik vom Gospel- und Posaunenchor und ein Überraschungsgast

Um 11 Uhr geht es am 12. März mit einer interreligiösen Andacht los. Im weiteren Verlauf des Festes erwartet die Besucherinnen und Besucher viel Musik vom Gospel- und Posaunenchor der evangelischen Gemeinde sowie ein Überraschungsgast. Im Anschluss an das Programm gibt es bei Würstchen und Getränken die Gelegenheit zur Begegnung. Und gelacht werden soll natürlich auch.

