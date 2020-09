Nach Unfällen: Polizei findet abenteuerlich überladenen Lkw

Oberhausen. Nach nächtlichen Kollisionen mit hohem Sachschaden und Unfallfluchten in Oberhausen-Borbeck spüren die Ermittler das Unfallfahrzeug auf.

Voller Fahndungserfolg für die Unfallermittler des Oberhausener Verkehrskommissariats: Sie entdeckten einen ziemlich abenteuerlich beladenen Lkw, durch den zuvor offenbar gleich zwei Unfälle ausgelöst worden waren.

Am Dienstag, 15. September, war es zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr in Oberhausen-Borbeck zu zwei Unfallfluchten gekommen. Die Unfallorte In der Sandgathe 75 und Quellstraße 22 lagen nur 150 Meter auseinander. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie den Spuren am Unfallort war von einem einzigen Fahrzeug auszugehen, durch das die Kollisionen verursacht worden war. Der Sachschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.

Zunächst lagen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. An der Unfallstelle suchten die Polizeibeamten intensiv nach Zeugen. Leider blieb diese Suche erfolglos. Ermittler des Verkehrskommissariats fahndeten dann im Nahbereich der Unfallstelle nach dem Verursacher.

Auf dem Transporter stand ein weiterer Lkw

Dabei wurden sie auf einen Lkw aufmerksam, der Unfallspuren aufwies. Es handelt sich um einen Transporter mit polnischem Kennzeichen. Der Lkw war auf Essener Stadtgebiet abgestellt worden. An dem Lkw konnten die Spuren schließlich zweifelsfrei den Unfallstellen zugeordnet werden. Die Ermittler stellten den Lkw sicher.

Das Fahrzeug war augenscheinlich nicht verkehrssicher und deutlich überladen. Auf dem Transporter stand ein weiterer Lkw. Dieser war zusätzlich noch mit zwei Pkw beladen! Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Lkw bereits wenige Stunden nach den Unfallfluchten in Essen als gestohlen gemeldet worden war.