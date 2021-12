Nach Stromausfällen Versorgung weitgehend wieder hergestellt

Oberhausen. Stromausfälle gleich in mehreren Oberhausener Stadtteilen – die EVO meldet, dass die Pannen nun weitgehend behoben sind.

Die Stromversorgung in den Oberhausener Stadtteilen Sterkrade, Bermensfeld und Dümpten ist nach nächtlichen Störungen am Freitagmorgen wiederhergestellt worden.

Die besagten Stadtteile waren in der Nacht bzw. auch noch am Morgen von einer Unterbrechung der Stromversorgung betroffen. Die Ursache der Störungen werde aktuell geklärt, so die EVO. Einsatzkräfte der Oberhausener Netzgesellschaft arbeiteten mit Hochdruck daran.

Die Anwohnerinnen und Anwohner der Stadtteile Bermensfeld und Dümpten waren am Freitag in den frühen Morgenstunden ebenfalls ohne Strom. Ab 2.46 Uhr hatten die Haushalte für rund eine Stunde im Bereich der Mellinghofer Straße und einigen Nebenstraßen keine Elektrizität. Die Oberhausener Netzgesellschaft konnte die Versorgung hier bereits um 3.45 Uhr wiederherstellen. Ursache für die Störung war hier ein beschädigtes Kabel.

Gegen 8.30 Uhr ist es dann zudem im Stadtteil Sterkrade zu einem Stromausfall gekommen. Auch hier wurde die Stromversorgung kurzfristig wiederhergestellt. Nur die Mathildestraße war zunächst noch betroffen. Die Oberhausener Netzgesellschaft bittet alle Betroffenen um Entschuldigung für die Unterbrechungen.

