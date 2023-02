Nach Streit in Turbinenhalle: Tatverdächtiger identifiziert

In der Oberhausener Turbinenhalle in der Nähe des Centros ist es am Wochenende zu einem Streit gekommen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Nach dem Streit in der Oberhausener Veranstaltungsstätte Turbinenhalle hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter identifiziert. Dabei handelt es sich um einen 29-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Montagmittag mitteilten. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl beim Amtsgericht.

Die Polizei nennt nun auch Details zum Opfer des Streits am späten Samstagabend gegen 23.35 Uhr. Bei der Auseinandersetzung in der Turbinenhalle in der Nähe des Centros wurde ein 28-Jähriger aus Bochum schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie er verletzt wurde, dazu macht die Polizei auch auf Nachfrage keine Angaben. Mögliche Tatwerkzeuge seien Gegenstand der Ermittlungen, gibt die Pressestelle der Polizei Essen an. Ersten Meldungen zufolge ist beim Streit ein Messer zum Einsatz gekommen.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der Streit hatte sich in der Turbinenhalle am Samstagabend um kurz vor Mitternacht ereignet. Der Tatverdächtige konnte zunächst vom Tatort flüchten, sei jedoch durch die Ermittler identifiziert worden. Für die Ermittlungen hatte die Polizei Essen eine Mordkommission eingerichtet. Sie bittet nun auch um Hinweise von Zeugen des Streites und des Kampfes: Wer die Tat gesehen hat, wird geben, sich bei der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201-829-0 zu melden.

