Eigentlich sollte die gespenstische Stille ohne Live-Musik in der großen König-Pilsener-Arena noch in diesem Jahr enden: Doch die zaghafte Rückkehr zum Spielbetrieb in der Oberhausener Konzerthalle fällt flach. Das erste Konzert neben dem Centro Oberhausen nach einem Dreivierteljahr Zwangspause ist schon wieder verschoben worden.

Ursprünglich sollten sich die Musiker bereits am Samstag, 7. November, zum Corona-Regelwerk auf der Bühne der Arena tummeln. Das mit bekannten Namen aus der Mallorca- und Schlagerszene gespickte Musik-Festival „La Ola Oberhausen“ ist wegen der zuletzt stark angestiegenen Corona-Infektionszahlen aber ins neue Jahr verlegt worden. Der angekündigte Teil-Lockdown tut sein übriges.

König-Pilsener-Arena: Neuer Anlauf für Mallorca-Musiker im März

Ein neuer Termin steht fest: Am Samstag, 20. März 2021, sollen populäre Szene-Musikanten wie Mia Julia Brückner, Lorenz Büffel, Almklausi, Willi Herren und Isi Glück in der Neuen Mitte Oberhausen einen neuen Anlauf wagen. Bereits gekaufte Eintrittskarten bleiben gültig.

Auffällig: Damit verlegen die Macher das Konzert mit nur gut vier Monaten Aufschub recht optimistisch. Die großen Touren von Künstlern wie Sarah Connor und Hans Zimmer hatten Konzertveranstalter zuletzt um ein glattes Jahr oder sogar noch länger nach hinten verlegt. Das hängt bei „La Ola Oberhausen“ mit einer in der Arena neu aufgebauten Konzert-Reihe zusammen. Für das Indoor-Festival waren von vornherein nicht die maximal 12.500 Fans zugelassen, sondern es wurde nach damaligem Stand ein Hygienekonzept für 2500 Anhänger genehmigt – also ein Fünftel der möglichen Hallenkapazität.

Konzertstätte hatte Hygienekonzept erarbeitet

Die Arena hatte ihr Hygienekonzept mit dem Namen „Vanue Shield“ mit festen Sitzplätzen, Abständen, Maskenpflicht sowie einem Besucherleitsystem konzipiert. Durch den angekündigten Teil-Lockdown sind nun aber fast im kompletten November keine geöffneten Konzerthäuser mehr vorgesehen. Beim am Donnerstag gestarteten viertägigen Sportwettbewerb „European Darts Championchip“ sind in der Köpi-Arena vor dem Herunterfahren allerdings noch 250 Zuschauer erlaubt.