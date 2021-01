Nach Kohlenmonoxid-Austritt in Oberhausen: Das kann man tun

Oberhausen Acht Menschen sind in Oberhausen durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung verletzt worden. So sollte man sich schützen.

Kohlenstoffmonoxid ist tückisch: Das Gas kann man nicht riechen oder schmecken. Wer zu viel davon einatmet, kann daran sterben. Acht Menschen sind am Donnerstag durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Oberhausen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog einen Mann in eine Spezialklinik. Sieben Personen werden in Oberhausener Krankenhäusern behandelt. Der Vorfall hätte tragisch enden können.

Denn zunächst fällt die tödliche Gefahr kaum auf: Tatsächlich hatte ein Mieter nur deshalb die 112 gewählt, weil er Kreislaufprobleme und Schwindel verspürte. Die Feuerwehr schickte einen Rettungswagen. Beim Eintreffen in der Wohnung im dritten Geschoss eines Mehrfamilienhauses schlugen die CO-Warnmelder der Einsatzkräfte Alarm.

Wie genau die Kohlenmonoxid-Ausbreitung geschah, ist auch einen Tag nach dem Feuerwehreinsatz unklar. Nach Angaben der Feuerwehr werden die Ursachen derzeit untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Solche Einsätze kommen vermehrt in der Winterzeit vor“, berichtet Mathias Bröring-Rotthues, Oberhausener Fachbereichsleiter der Einsatzplanung. Auslöser dafür können Heizungsanlagen sein, die nicht richtig gewartet werden. Es entsteht nach Angaben der Feuerwehr unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Substanzen, also Erdgas und Heizöl.

Wie kann man sich schützen?

Die Feuerwehr Oberhausen empfiehlt die Installation von Kohlenmonoxid-Meldern. Der Handel biete demnach sehr gute CO-Warngeräte für eine Raumüberwachung an. Die Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen „CO macht KO“ hat auf ihrer Internetseite weitere Tipps zusammengestellt. „Kaufen Sie nur Kohlenmonoxid-Melder, die vom einem anerkannten Prüfinstitut nach DIN EN 50291 Teil 1 geprüft und zertifiziert worden sind. So können Sie sicher sein, dass Ihr CO-Melder korrekt funktioniert und Sie rechtzeitig bei CO-Gefahr gewarnt werden“, heißt es auf der Internetseite. Solche CO-Warnmelder sind in Baumärkten bereits ab 20 Euro erhältlich.

Darüber hinaus sollten zum einen Heizungen, Gasthermen und Durchlauferhitzern gewartet werden. Zum anderen sollte der Schornsteinfeger regelmäßig den Schornstein kontrollieren. Ein Grill oder ein Heizstrahler/Heizpilz darf nicht in einem geschlossenen Raum genutzt werden, weder in der Garage noch in einer Gartenlaube oder in einem Wohnzimmer. Das gleiche gilt für die Nutzung eines Kohleofens.

„Ofen und Grill brauchen ständig frische Luft, um einwandfrei zu funktionieren. Je länger sie laufen, desto mehr Sauerstoff wird benötigt“, schreibt die Initiative auf der Aufklärungsseite. Zudem sollte man nach Angaben des Vereins Ablufthauben über dem Herd in Küchen bei geschlossenen Fenstern nicht zur gleichen Zeit wie die Gastherme betreiben. In diesem Fall ist eine automatische Fensteröffnung erforderlich.

