Nach Hirntumor bei Smolik: Auch Box-Gegner Ringlife verletzt

Oberhausen. Am Samstag sollten aus dem Internet bekannte Kampfsportler in der Arena Oberhausen gegeneinander antreten. Doch einige Vorfälle ändern die Nacht.

Die Box-Nacht sollte am Samstag in der Arena Oberhausen ein großes Spektakel werden. Doch Hiobsbotschaften haben gleich beide durch Social-Media bekannten Kampfsportler im Hauptkampf ausgebremst. Am Donnerstag musste „Ringlife“ Edmon Avagyan bei der Pressekonferenz im großen Saal des Cinestar-Kinos per Videobotschaft deutlich geknickt absagen. Ein schwerer Bandscheibenvorfall verhindert, dass der Boxer und Influencer in Oberhausen antritt. Die Ärzte rieten eindringlich von einem Kampf ab, befürchteten Folgeschäden.

Eine Woche zuvor hatte schon sein Gegner, der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Kickbox-Weltmeister Michael Smolik, sein Kommen absagen müssen. Die Schockdiagnose: Beim 32-Jährigen wurde ein Hirntumor festgestellt. Am Mittwoch sollte Smolik operiert werden. „Unsere Gedanken und Gebete gelten Michael Smolik und seiner Familie“, sagten Moderator Ingo Rohrbach und Veranstalter Karim Akkar von „Legacy Sports Management“ gemeinsam auf dem Podium des Oberhausener Kinos.

Eigentlich sollte Boxer Ringlife gegen einen Ersatzgegner antreten. Seine schwerwiegende Verletzung ist der Gipfel von einigen Absagen. Zwischenzeitlich war sogar der mittlerweile 54 Jahre alte Star-Boxer und ehemalige US-Weltmeister Roy Jones junior als Gegner für den Box-Influencer vorgesehen, hatte sogar schon zusagt. Doch der Kampf scheiterte in späteren Verhandlungen.

Die Kampfnacht soll am Samstag, 14. Oktober, trotzdem in der Rudolf-Weber-Arena starten. „The Show must go on“, sagen die Macher, die mindestens 5500 Fans erwarten. Sie appellieren an die Anhänger, ihre Tickets zu behalten. Acht Kämpfe stehen auf dem Programm. Darunter werfen im neuen Hauptkampf zwei Titelträger im Superweltergewicht ihre Gürtel in den Ring. WBA-Champ Milan Prat aus Frankreich boxt gegen WBO-Titelträger Slawa Spomer aus Heilbronn. Das Besondere: Beide Kämpfer sind noch ungeschlagen.

Mit Islam Dulatov steht zudem ein MMA-Kämpfer vor seinem Box-Debüt. Der 25-jährige Düsseldorfer heiratete erst vor wenigen Wochen, erscheint bei der Pressekonferenz modisch auffällig in hellblauer Jacke, im orangen Shirt und mit Trilby-Hut. Kein Wunder: Als Jugendlicher jobbte Dulatov noch beim Discounter, mittlerweile modelt er für Gucci, stellt aber klar: „Das Kämpfen kommt für mich an erster Stelle!“ Sein Gegner im Halbschwergewicht heißt Wilmar Baron aus Kolumbien.

Der aufstrebende Leichtgewichtler Franklyn Dwomoh ist besonders bei jungen Fans beliebt. Bei TikTok sammelt der 21-Jährige aus Frankfurt knapp 170.000 Fans. Bei der Pressekonferenz spricht er schon wie ein Alter: „Das hat nichts mit Coolness zu tun, sondern mit harter Arbeit.“ Zu seinem erfahrenen Gegner Nika Kokashvili sagt er knapp: „Den haue ich weg!“

Mario Wittmann boxt im Cruisergewicht in Oberhausen zum ersten Mal, besitzt aber im Mixed-Martial-Arts bereits Kampfsport-Erfahrung. Kurios: Wittmann ist zugleich Schauspieler und wirkt als Bösewicht in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit.

Die Veranstalter kündigen einige Stars als Gäste an: Boxer wie Dariusz Michalczewski, Felix Sturm und Arthur Abraham sollen am Ring sitzen. Mit der Kampfnacht wollen die Veranstalter das hierzulande abgeflachte Interesse am Boxsport neu erwecken. Statt Rapper oder Promi-Laien stünden aber Kampfsportler aus anderen Sparten und fachkundige Sportler aus dem Social-Media-Bereich im Ring.

Der erste Kampf der „Crossover Fight Night“ startet am Samstag, 14. Oktober, um 18 Uhr. Eine Stunde vorher öffnen sich die Türen der Rudolf-Weber-Arena an der Arenastraße 1.

Der letzte Kampf soll voraussichtlich gegen 21.30 Uhr beginnen. Tickets für die Veranstaltung von „Legacy Sports Management“ kosten zwischen 32 und 201 Euro.

