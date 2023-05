Nach Feuer im Europahaus Oberhausen: Brandstiftung angeklagt

Im vierten Stockwerk des Europahauses in der Oberhausener Innenstadt brannte am späten Montagnachmittag (14.11.) eine Wohnung.

Oberhausen/Duisburg. Ein Mann soll in seiner Küche Wäsche absichtlich in Brand gesetzt haben. Ihm droht die dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie.

Die Liste der Vorwürfe ist lang und sie wiegt schwer: Versuchten Mord in sechs Fällen, schwere Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft einem inzwischen 53-jährigen Oberhausener vor. Der Mann soll am 24. November des vergangenen Jahres gegen 17.30 Uhr Kleidung auf einem Wäscheständer in seiner Küche angezündet haben. Schnell griffen die Flammen auf die gesamte Wohnung im dritten Stock des denkmalgeschützten Europahauses mitten in der Oberhausener Innenstadt über. Was folgte, war ein Großeinsatz der Feuerwehr mit rund 50 Kräften rund um die Elsässer Straße, der mehr als zwei Stunden dauerte.

Unmittelbar danach hatte es geheißen, dass ein siebenjähriges Kind leichte Verletzungen hatte. Die waren aber offenbar doch schwerer als zunächst gemeldet. Laut Anklage musste das Kind wegen einer Rauchgasvergiftung auch intensivmedizinisch behandelt werden. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzen.

Der Prozess gegen den Oberhausener startet am Freitag vor dem Duisburger Landgericht. Es ist ein sogenanntes Sicherungsverfahren: Im Fall einer Verurteilung droht dem 53-Jährigen die dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Der Mann war noch am Abend des Brandes von der Polizei festgenommen worden. Kurz darauf wurde er in einer forensischen Einrichtung untergebracht, wo er sich bis heute aufhält.

Betroffene Wohnungen waren über Monate nicht mehr nutzbar

Bei dem Brand war zudem ein enormer Sachschaden entstanden. Der damalige Eigentümer des Europahauses - es hatte in der Vergangenheit mehrfach den Besitzer gewechselt - bezifferte ihn danach auf 800.000 bis eine Million Euro. Es dürfte unwahrscheinlich sein, dass der 53-Jährige dafür zivilrechtlich in Regress genommen werden könnte. Die vom Brand und den Löscharbeiten betroffenen Wohnungen im Europahaus waren über Monate nicht mehr nutzbar.

Das Landgericht hat bislang insgesamt elf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte in der zweiten August-Hälfte fallen. Nebenkläger gibt es nicht. Beim Prozessauftakt am Freitag wird voraussichtlich nur die Anklage verlesen. Zeugen sind nach Angaben des Gerichts noch nicht geladen. Falls er wollte, hätte der Angeklagte noch Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

