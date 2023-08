Nach drei Jahren Pause: Dorffest im Friedensdorf Oberhausen

Oberhausen. Nach längerer Pause startet bald wieder ein Dorffest im Friedensdorf Oberhausen. Einer der Imbiss-Stände dort hat eine besondere Vorgeschichte.

Das Warten hat ein Ende: Am Samstag, 9. September, öffnet das Friedensdorf International nach dreijähriger Corona-Pause seine Türen zum Dorffest.

Von 10 bis 18 Uhr wird es an diesem Tag wieder die Möglichkeit geben, die Hilfseinrichtung im Stadtnorden kennenzulernen, mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und an den verschiedenen Ständen zu stöbern und zu schlemmen. Ab 19 Uhr wird erstmals sogar Live-Musik zu hören sein.

An einem besonderen Stand werden sicher sehr viele Menschen anhalten: Am Foodtruck von „Mr. Crunchy“. Hier wird es „deep fried sushi“ und die beliebten vietnamesischen Frühlingsrollen geben, die in der Vergangenheit stets eine geradezu magnetische Wirkung auf die Besucher hatten.

Diese Frühlingsrollen haben eine einzigartige Vorgeschichte. 1972 kam die ehemalige und langjährige Friedensdorf-Mitarbeiterin Hong Kappenberg aus Vietnam nach Oberhausen. Sie half bei der Betreuung der vietnamesischen Kinder in der Heimeinrichtung. Um sie herum bildete sich bald ein Kreis, der ihr bei der Herstellung der Frühlingsrollen half, die später so begehrt sein sollten.

Vietnamesische Kinder waren die ersten im Friedensdorf

Auch Thi Lien gehörte dazu. Ebenfalls Anfang der 1970er Jahre war sie zusammen mit weiteren vietnamesischen Mädchen und Jungen ins Friedensdorf gekommen. Die Heimeinrichtung war zu dem Zeitpunkt erst wenige Jahre alt. Vietnamesische Kinder – Opfer des Krieges in ihrer Heimat – waren die ersten im Friedensdorf. Thi Lien kam als Waisenkind. Sie blieb mehrere Monate, ging zur Schule, machte später eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Bis heute arbeitet sie in diesem Beruf in Oberhausen. Fast jährlich ist sie seitdem im Friedensdorf gewesen, immer zum Dorffest. Sie nahm auch ihre eigenen Kinder mit. „Irgendwann brauchten wir einen Jungen, der frittiert. Das war ich“, erzählt ihr Sohn Xuan Phong Vu. So kam er sozusagen ins Geschäft. Vor etwa vier Jahren hat er sich zusammen mit seinem Bruder Xuan Phu Vo mit „Mr. Crunchy“ selbstständig gemacht.

Gesamter Tageserlös geht als Spende an das Friedensdorf Oberhausen

Eigentlich wollten sie schon längst bei einem Dorffest dabei sein. Doch Corona kam dazwischen. Jetzt endlich werden sie mit ihrem Foodtruck an den Ort kommen, an dem vor rund 50 Jahren ihre Mutter lebte. Für Phong und Phu ist es keine Frage, dass ihr gesamter Tageserlös als Spende an das Friedensdorf gehen wird. „So war es mit den Frühlingsrollen schon immer und so soll es auch mit unseren ,deep fried sushis’ sein. Wir wollen etwas zurückgeben.“

