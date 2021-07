Nach Diebstahl in einem Geschäft illegal Geld abgehoben

Oberhausen. Mit einem Foto sucht die Polizei Oberhausen einen Verdächtigen, der an Geldautomaten mit einer gestohlenen EC-Karte Beträge abgehoben hat.

Die Polizei Oberhausen hat eine Fotofahndung gestartet, bei der es um das illegale Abheben von Geld an Geldautomaten geht.

Die Polizei Oberhausen fragt: Wer kennt diesen Verdächtigen? Foto: Polizei OB / PM

Nach einem Diebstahl in einem Ladenlokal in Mülheim, der sich am 4. Februar ereignet hat, ist es zu mehreren unberechtigten Bargeld-Abhebungen mit einer entwendeten EC-Karte in Oberhausen und Mülheim gekommen. Dabei wurde der männliche Tatverdächtige fotografiert, wie die Polizei berichtet.

Polizei sucht Hinweise

Die Ermittler vom Oberhausener Kriminalkommissariat 22 fragen jetzt, wer Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Tatverdächtigen machen kann.

Hinweise können unter 0208 8260 oder auch per E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de gegeben werden.

