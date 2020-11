Nach der Sprengung nun neuer Geldautomat am Centro präsent

Oberhausen. Die Sprengung eines Geldautomaten direkt am Centro sorgte im Sommer für viel Aufsehen. Nun hat die Sparkasse dort ein neues Gerät aufgestellt.

Nach der spektakulären Geldautomaten-Sprengung direkt am ÖPNV-Bahnhof „Neue Mitte“ im Juli 2020 gibt es dort nun wieder einen Geldautomaten der Stadtsparkasse Oberhausen.

Dies berichtet das Geldinstitut in einer aktuellen Mitteilung. Das neue Gerät sei nun mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen ausgestattet worden, um möglichen weiteren kriminellen Attacken wie in diesem Sommer zu begegnen.

In den frühen Morgenstunden des 17. Juli 2020 hatten vier unbekannte Täter den Sparkassen-Geldautomaten am Platz der Guten Hoffnung direkt an der Haltestelle „Neue Mitte“ gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde der Geldautomat damals durch die offenbar sehr wuchtige Explosion fast komplett zerstört. Die Täter waren offenbar mit einem Auto direkt auf den Platz der Guten Hoffnung zu dem Geldautomaten gefahren. Nur wenige Minuten später flüchteten sie vom Tatort. Wie viel Geld die Räuber im Juli 2020 stehlen konnten, wurde bislang nicht mitgeteilt.