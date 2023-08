Nach den Ferien: Spätschicht lockt wieder nach Sterkrade

Oberhausen. Die Spätschicht in Sterkrade ist stets einen Besuch wert. Jetzt ist es wieder so weit. Am Donnerstag lohnt sich ein Feierabend-Bummel besonders.

Die Ferien sind zu Ende – und so steht am Donnerstag, 17. August, ab 16 Uhr auf dem Großen Markt an der St. Clemens-Kirche in Sterkrade die nächste Spätschicht an.

Die Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig) hat – wie immer – leckere Speisen, Zuckersüßes sowie Getränke bei musikalischer Unterhaltung durch DJ Stefan vorbereitet. Damit der Nachwuchs keine Langeweile bekommt, steht auch das Spielmobil mit seinem vielfältigen Angebot zur Verfügung.

