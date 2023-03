Nach dem Streik: Welche Tonnen nachträglich geleert werden

Volle Mülltonnen: eine der Folgen des Warnstreiks in dieser Woche in Oberhausen.

Oberhausen. Wegen des Warnstreiks konnte die Müllabfuhr nicht alle gelben, braunen und blauen Tonnen leeren. Nun wird dies bei einigen nachgeholt.

Aufgrund des Streiks am Donnerstag und Freitag (9./10.3.) konnten die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) die gelben, braunen und blauen Tonnen nicht im gesamten Stadtgebiet leeren. Nun teilt die WBO mit: Die gelben Tonnen werden im Laufe der nächsten Woche nachgeleert.

Damit diese nachträgliche Leerung reibungslos funktioniert, bittet die WBO die betroffenen Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Abfallbehälter ab Montag, 13. März, bis 7 Uhr an die Straße zu stellen. Die nichtgeleerten braunen Tonnen werden erst wieder beim nächsten regulären Abfuhrtermin geleert. Auch die Leerung der blauen Tonnen fällt ersatzlos aus.

WBO gibt Tipps: So wird man sein Altpapier los

Bürgerinnen und Bürger, die Papiermüll zu entsorgen haben, können laut WBO ab Montag, 13. März, wieder die Abgabe am Wertstoffhof an der Buschhausener Straße oder an der Annahmestelle Gabelstraße / Zum Ravenhorst nutzen. Alternativ stehen ihnen auch die zahlreichen Papiercontainer-Standplätze im Stadtgebiet zur Verfügung.

Die Wirtschaftsbetriebe bitten darum, diese alternativen Entsorgungsmöglichkeiten für Papiermüll in der Zeit bis zum nächsten Abfuhrtermin zu nutzen. Eine Übersicht zu den Standplätzen finden Bürgerinnen und Bürger in der WBO-App oder im Abfall-Navi auf der WBO-Internetseite www.wbo-online.de.

