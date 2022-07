Nach dem Anschlag: Linke Liste ruft zur Demonstration auf

Bereits am Dienstagabend, 5. Juli, hat es auf dem Friedensplatz eine erste Demonstration als Reaktion auf den Anschlag gegeben; nun folgt am Samstag, 9. Juli, eine weitere Kundgebung.

Oberhausen. Die Linke Liste ruft nach dem Anschlag auf ihr Parteibüro zur Demo gegen rechts auf und setzt auf zahlreiche Resonanz auf dem Friedensplatz.

Die Linke Liste ruft für Samstag, 9. Juli, zu einer Demonstration „Gemeinsam solidarisch gegen rechten Terror“ auf. Beginn ist um 12 Uhr auf dem Friedensplatz.

Die Linke Liste reagiert mit diesem Aufruf auf den Explosions-Anschlag am frühen Dienstagmorgen, 5. Juli, der das Linke Zentrum an der Elsässer Straße getroffen hat. Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag bestätigt, dass es sich dabei um einen Anschlag handelt. Hinweise auf Täter gibt es noch nicht. Ein politischer Hintergrund kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Die Fensterscheiben sowie ein Teil der Inneneinrichtung des Linken Zentrums sind zerstört worden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Druckwelle der Explosion hat auch ein Reisebüro und ein Friseurgeschäft gegenüber getroffen; auch dort zersplitterten Schaufensterscheiben.

„Wir verorten die Täter im rechten Spektrum und gehen von einem gezielten Anschlag aus“, erklärt die Linke Liste in ihrem aktuellen Aufruf zur Demo am Samstag. In der Vergangenheit habe es wiederholt Aufkleber aus dem Neonazi-Spektrum und Hakenkreuz-Schmierereien am Linken Zentrum gegeben. Vereinzelt seien auch Drohbriefe eingetroffen.

„Auf diesen Angriff politisch reagieren“

„Für uns ist entscheidend, auf diesen Angriff politisch zu reagieren. Am Dienstag haben wir bereits mit 250 Menschen eine Kundgebung abgehalten. Am Samstag wollen wir unter dem Motto ,Gemeinsam solidarisch gegen rechten Terror’ auf die Straße gehen und hoffen, dass sich viele Menschen beteiligen“, erklärt die Linke Liste. „Wir sind davon überzeugt, dass alle Betroffenen sich zusammen gegen rechten Terror und Hetze politisch zur Wehr setzen müssen. In diesem Sinne rufen wir für Samstag, 9. Juli, 12 Uhr, zu einer antifaschistischen Demonstration auf und hoffen, dass wir viele werden!“

