Nach Ampelausfall: Junge Oberhausenerin schwer verletzt

Oberhausen / Dinslaken. 18-jährige Fahrradfahrerin wurde auf Kreuzung in Dinslaken-Hiesfeld von Auto erfasst. Stromausfall hatte mehrere Ampeln außer Betrieb gesetzt.

Im Dinslakener Stadtteil Hiesfeld kam es am Freitag, 16. Juni, gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine junge Fahrradfahrerin aus Oberhausen schwer verletzte.

Die 18-Jährige befuhr den Fahrradweg der Ziegelstraße und wollte die Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Sterkrader Straße überqueren. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt des Fahrzeugverkehrs, so der Polizeibericht, und wurde vom Pkw einer 27-jährigen Duisburgerin erfasst, die aus Richtung Oberhausen kommend die Oberhausener Straße in Richtung Dinslaken befuhr.

Verletzungen sind schwer, aber nicht lebensgefährlich

Die 18-Jährige wurde vom Pkw erfasst und hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte die junge Oberhausenerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren aufgrund eines Stromausfalls an der Unfall-Kreuzung und an weiteren Kreuzungen im Stadtgebiet Dinslaken die Ampeln außer Betrieb.

