Nach 18 Monaten - Turbinenhalle in Oberhausen öffnet wieder

Oberhausen. Um die Turbinenhalle in Oberhausen ist es zuletzt still geworden. Doch die Kult-Halle gibt nun ein großes Comeback - mit einem Indoor-Festival.

Die Corona-Zwangspause hat die sonst so brodelnden Musik-Boxen in der Turbinenhalle Oberhausen zum Schweigen gebracht. Doch das wird sich Ende des Monats maßgeblich ändern: Die bekannte Konzerthalle hat ihr Comeback angekündigt.

Am Sonntag, 31. Oktober, also in der Halloween-Nacht, wird das Indoor-Festival „The Undead - Halloween Re-Opening XXL“ den kulturellen Stillstand in der Turbinenhalle mit elektronischer Musik beenden.

Turbinenhalle Oberhausen hat die Hallen auf Stand gebracht

Dass sich die Halle unkaputtbar gibt, sollen bei der Rückkehr der Fans nicht nur die Ergebnisse der abgeschlossenen Renovierungsarbeiten zeigen. Die 1909 erbaute Halle diente einst als Strom- und Energielieferant für die Eisenhütte II der benachbarten Montanindustrie.

Die heutigen Besitzer haben im Corona-Lockdown ordentlich malocht und die Halle auf Stand gebracht. Unter den Neuerungen befinden sich renovierte Toiletten. Der urbane Industriecharme soll aber nicht verloren gegangen sein.

Die Gastgeber zeigen sich zur Rückkehr siegessicher: „Es gibt Hardstyle mit dem norwegischen Party-Duo Da Tweekaz, die schon unzählbare Male die Turbinenhalle zum Beben gebracht haben. Auch Urban-Music mit dem weltbekannten Produzenten und DJ Frizzo aus Düsseldorf und dem durch Festivals wie Electric Love, Parookaville oder Electrisize bekannten DJ Timbo sind mit dabei.“

Turbinenhalle: Da Tweekaz, DJ Frizzo und DJ Timbo legen auf

Die Comeback-Veranstaltung für Fans der elektronischen Musik beginnt um 22 Uhr. Die Besucher können bereits eine Stunde früher die Turbinenhalle betreten. Es gilt die 3G-Regel: Geimpft, genesen oder getestet müssen die Gäste sein. Der PCR-Test darf nicht älter sein als 48 Stunden - der professionelle Corona-Schnelltest nicht älter als sechs Stunden. Reguläre Eintrittskarten kosten 18 Euro.

Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wird wieder die große Turbinenhalle 1 bespielt. Auch der benachbarte Club "Steffys" wird für „The Undead - Halloween Re-Opening XXL“ genutzt.

Weitere Konzerte werden zudem vorbereitet. Einst galt die riesige Industriehalle als größte Großraum-Diskothek in Deutschland. Mittlerweile hat sich die Halle zwischen Mülheimer Straße und dem Industriegebiet „Im Lipperfeld“ nach einem Besitzerwechsel auf Konzerte, Festivals und Messen spezialisiert.