MuVi-Wettbewerb der Kurzfilmtage jetzt auch international

Oberhausen. Die Oberhausener Kurzfilmtage suchen fürs 67. Festival auch internationale Clips. 20 Jahre wurden ausschließlich deutsche Musikvideos prämiert.

Die Internationalen Kurzfilmtage suchen jetzt – wie’s ihr Name eigentlich schon immer erwarten ließ – auch internationale Clips. So gibt es von 2021 an mit der 67. Festival-Ausgabe zwei Wettbewerbe für Musikvideos: den nationalen und neu den „Internationalen MuVi-Preis“.

Der „MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo“ wird bereits seit 1999 jährlich verliehen – und heißt künftig etwas prägnanter „Deutscher MuVi-Preis“. Beide Wettbewerbe sollen sowohl online vom 1. bis 4. Mai 2021 wie auch vor Ort in den Kinos vom 5. bis 10. Mai 2021 zu erleben sein. Die nominierten Musikvideos konkurrieren jeweils um eigene Preise im Gesamtwert von 7000 Euro, darunter in beiden Wettbewerben ein online ermittelter Publikumspreis von je 500 Euro. Anmeldeschluss für beide MuVi-Preise ist der 25. Februar 2021.

In zwei Jahrzehnten zum Publikumsliebling der Kurzfilmtage

Mit dem MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo etablierten die Kurzfilmtage vor 21 Jahren den weltweit ersten Festivalpreis für Musikvideos. Konzipiert als Regiepreis – bei dem die Qualität der Musik ausdrücklich keine Rolle spielen sollte – galt es von Anfang an, die außergewöhnliche visuelle Form und das Experiment auszuzeichnen. In den zwei Jahrzehnten seines Bestehens hat sich der MuVi-Preis zum echten Publikumsliebling entwickelt. Seit 1998 zeigten die Kurzfilmtage zudem jährlich eine Auswahl richtungsweisender internationaler Musikvideos – allerdings ohne Wettbewerb.

2021 nun verwandeln die Kurzfilmtage dieses Programm, bislang „MuVi International“ genannt, in den „Internationalen MuVi-Preis“, der analog zum Deutschen MuVi-Preis internationale Musikvideos auszeichnen soll. Beide Programme sind seit Jahren Magneten für Fachpublikum und Fans von Videoclips, die hier herausragende, ungewöhnliche, selten gezeigte und richtungsweisende Werke auf großer Leinwand erleben – manchmal sogar mit beachtlicher Musik internationaler Indie-Größen.

Zudem haben nun alle Festivalfans die Chance, online ihre Stimme nicht nur für die deutschen Produktionen abzugeben, sondern auch ihrem internationalen Lieblingsclip zu einem Publikumspreis zu verhelfen.

Für beide MuVi-Wettbewerbe gilt: der Clip darf maximal 15 Minuten lang sein und das Produktionsdatum muss nach dem 1. Januar 2020 liegen. Online informiert das Portal kurzfilmtage.de